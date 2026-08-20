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ALTDeer-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00886615 USD। ALT-এর মার্কেট ক্যাপ 4,612,136 USD। ALT-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!ALTDeer-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00886615 USD। ALT-এর মার্কেট ক্যাপ 4,612,136 USD। ALT-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ALT সম্পর্কে আরও

ALT প্রাইসের তথ্য

ALT কী

ALT হোয়াইটপেপার

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ALTDeer প্রাইস (ALT)

তালিকাভুক্ত নয়

1 ALT থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00886615
$0.00886615$0.00886615
+0.02%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
ALTDeer (ALT) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:54:58 (UTC+8)

ALTDeer-এর আজকের প্রাইস

আজ ALTDeer (ALT)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00886615, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.57% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ALT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ALT-এর জন্য $ 0.00886615

ALTDeer বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 4,612,136 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 520.20M ALT। গত 24 ঘণ্টায়, ALT এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00863796 (নিম্ন) এবং $ 0.0089661 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.239875 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00385453

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ALT গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -5.38% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.03-তে পৌঁছেছে।

ALTDeer (ALT) এর মার্কেট তথ্য

$ 4.61M
$ 4.61M$ 4.61M

$ 1.03
$ 1.03$ 1.03

$ 4.62M
$ 4.62M$ 4.62M

520.20M
520.20M 520.20M

521,000,000.0
521,000,000.0 521,000,000.0

ALTDeer এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 4.61M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.03। ALT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 520.20M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 521000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 4.62M

ALTDeer-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00863796
$ 0.00863796$ 0.00863796
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0089661
$ 0.0089661$ 0.0089661
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00863796
$ 0.00863796$ 0.00863796

$ 0.0089661
$ 0.0089661$ 0.0089661

$ 0.239875
$ 0.239875$ 0.239875

$ 0.00385453
$ 0.00385453$ 0.00385453

--

+2.57%

-5.38%

-5.38%

ALTDeer (ALT) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, ALTDeer থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00022229 ছিল।
গত 30 দিনে, ALTDeer থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001607300 ছিল।
গত 60 দিনে, ALTDeer থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002290835 ছিল।
গত 90 দিনে, ALTDeer থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00022229+2.57%
30 দিন$ -0.0001607300-1.81%
60 দিন$ -0.0002290835-2.58%
90 দিন----

ALTDeer এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য ALTDeer (ALT) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ALT এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
ALTDeer (ALT) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, ALTDeer এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে ALTDeer এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? ALT এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, ALTDeer প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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ALTDeer সম্পর্কে

ALTDeer-এর বর্তমান লাইভ দাম কত?

ALTDeer-এর দাম Tk1.0904269804176596960000 এবং গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন হয়েছে 2.57%।

আজকে কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ দেখা যাচ্ছে?

মূল এক্সচেঞ্জগুলিতে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে, যা সক্রিয় বাজার অংশগ্রহণ এবং ধারাবাহিক তরলতার ইঙ্গিত দেয়।

ALT বাজারের তরলতা কতটা?

--/100 তরলতার স্কোর দেখায় অর্ডার বুক কতটা গভীর, বড় অর্ডার কতটা দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হতে পারে এবং প্রধান ট্রেডিং পেয়ারগুলিতে স্প্রেড কতটা সংকীর্ণ।

দৈনিক ট্রেডিং পরিসর কী ইঙ্গিত দেয়?

Tk1.0623624278597280384000 এবং Tk1.102719596343709344000 মধ্যে দামের পরিবর্তন বর্তমান অস্থিরতা এবং দিনের মধ্যে গতিশীলতাকে তুলে ধরে।

ALTDeer-এর বর্তমান বাজারে র‌্যাঙ্কিং কী?

বর্তমানে এটি #1595 র‌্যাঙ্কে অবস্থান করছে এবং Tk567235782.35824831744000 বাজার মূলধন দ্বারা সমর্থিত।

সরবরাহ দামের স্থিতিশীলতায় কী ভূমিকা পালন করে?

520196276.0416667 টোকেনের প্রচলিত সরবরাহ দামের আচরণকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে উচ্চ চাহিদা বা স্বল্পতার সময়ে।

ALTDeer-এর তরলতার প্রোফাইলকে কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?

তরলতা নির্ভর করে মার্কেট মেকারের কার্যকলাপ, ট্রেডিং পেয়ারের বৈচিত্র্য, এক্সচেঞ্জের গভীরতা এবং -- নেটওয়ার্কের ইকোসিস্টেম অংশগ্রহণের উপর।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: ALTDeer সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:54:58 (UTC+8)

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সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

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