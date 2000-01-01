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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ সাইবার নিরাপত্তা টোকেনসমূহ

সাইবার নিরাপত্তা সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
CONFLUX
CONFLUX
CFX
$ 0,04431
+0,41%
+8,20%
+5,83%
$ 232,03M
$ 1,69M
2
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0,011917
-1,13%
-0,45%
+16,90%
$ 55,03M
$ 10,97M
3
QANplatform
QANplatform
QANX
$ 0,01375783
+0,47%
+0,08%
+6,65%
$ 23,39M
$ 48,44K
4
CertiK
CertiK
CTK
$ 0,11044
+0,01%
+6,36%
+8,31%
$ 17,75M
$ 503,35K
5
Forta
Forta
FORT
$ 0,0135
+0,97%
+7,67%
+6,65%
$ 8,55M
$ 4,27M
6
PolySwarm
PolySwarm
NCT
$ 0,00427234
+0,10%
+0,04%
+3,28%
$ 8,05M
$ 73,47K
7
Mysterium
Mysterium
MYST
$ 0,11485
+0,75%
+3,66%
-2,07%
$ 2,31M
$ 345,92K
8
QuStream
QuStream
QST
$ 0,00212855
-0,45%
+0,14%
+16,02%
$ 2,13M
$ 11,86K
9
HAI
HAI
HAI
$ 0,001791
-0,28%
-0,89%
+6,37%
$ 1,49M
$ 16,27M
10
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0,03774
-0,13%
+7,69%
+2,76%
$ 1,08M
$ 2,31M
11
HAPI
HAPI
HAPI
$ 0,546583
+0,66%
+1,59%
+155,44%
$ 448,99K
$ 31,70
12
PureFi
PureFi
UFI
$ 0,00401201
+0,23%
+0,10%
+14,73%
$ 374,87K
$ 532,46
13
Biometric Financial
Biometric Financial
BIOFI
$ 0,00008043
0,00%
+1,66%
-3,03%
$ 314,28K
$ 739,76M
14
SmartCredit
SmartCredit
SMARTCREDIT
$ 0,122742
0,00%
--
+18,10%
$ 276,37K
$ 7,54
15
CheckDot
CheckDot
CDT
$ 0,02745181
+0,58%
+0,15%
+14,35%
$ 261,98K
$ 2,12K
16
AgentLISA
AgentLISA
LISA
$ 0,00092576
-0,02%
-0,06%
-14,70%
$ 200,17K
$ 15,60K
17
Sharpe AI
Sharpe AI
SAI
$ 0,0009208
+0,60%
+4,30%
+6,59%
$ 102,97K
$ 42,94M
18
Lossless
Lossless
LSS
$ 0,00096716
0,00%
--
+0,56%
$ 96,72K
$ 21,45
19
The Audit Oracle
The Audit Oracle
AUDIT
$ 0,00016929
0,00%
--
0,00%
$ 68,96K
$ 3,12
20
IRONCLAD SECURITY
IRONCLAD SECURITY
ICLAD
$ 8,936E-5
0,00%
-1,20%
-1,26%
$ 62,20K
--
21
LESTER by Virtuals
LESTER by Virtuals
LESTER
$ 4,807E-5
0,00%
-2,30%
+1,71%
$ 48,07K
--
22
x402guard
x402guard
X40G
$ 6,25E-5
0,00%
+4,90%
+4,55%
$ 39,01K
--
23
baibysitter
baibysitter
BAIBY
$ 2,84E-5
0,00%
-0,10%
-7,43%
$ 24,37K
--
24
ThreatSlayerAI by Virtuals
ThreatSlayerAI by Virtuals
SLAYER
$ 1,116E-5
0,00%
+1,40%
+2,95%
$ 11,16K
--
25
Immunefi
Immunefi
IMU
$ 0,002176
+0,47%
-3,37%
-32,25%
--
$ 25,12M
26
Arcium
Arcium
ARX
$ 0,1132
+0,09%
0,00%
+3,00%
--
$ 867,34K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

সাইবার নিরাপত্তা টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
সাইবার নিরাপত্তা টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 26 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $354.15M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা সাইবার নিরাপত্তা টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা সাইবার নিরাপত্তা টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 8.20% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে CFX সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো সাইবার নিরাপত্তা টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 26 সাইবার নিরাপত্তা টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় সাইবার নিরাপত্তা টোকেনগুলোর মধ্যে CFX, GPS, QANX অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
সাইবার নিরাপত্তা বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব সাইবার নিরাপত্তা টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $354.15M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

সাইবার নিরাপত্তা সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।