IRONCLAD SECURITY প্রাইস (ICLAD)
আজ IRONCLAD SECURITY (ICLAD)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ICLAD থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ICLAD-এর জন্য $ 0।
IRONCLAD SECURITY বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 62,198 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 696.03M ICLAD। গত 24 ঘণ্টায়, ICLAD এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ICLAD গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -1.27% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।
IRONCLAD SECURITY এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 62.20K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। ICLAD এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 696.03M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 982529427.8382033। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 87.80K।
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-1.27%
-1.27%
আজকে, IRONCLAD SECURITY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, IRONCLAD SECURITY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, IRONCLAD SECURITY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, IRONCLAD SECURITY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ 0
|+10.09%
|60 দিন
|$ 0
|-5.05%
|90 দিন
|--
|--
2040 সালে, IRONCLAD SECURITY এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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IRONCLAD SECURITY-এর বর্তমান দাম কত?
Tk এ ট্রেডিং করছে, IRONCLAD SECURITY গত ২৪ ঘন্টায় --% দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে।
টোকেন সরবরাহ কীভাবে ICLAD-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?
সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: 696029427.8382033 টোকেন চলমান থাকায়, সীমিততা বা মুদ্রাস্ফীতি দীর্ঘমেয়াদে দামের আচরণকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।
IRONCLAD SECURITY-এর মার্কেট ক্যাপ কত?
এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk7648284.68009581304000, বিশ্বের #5380 অবস্থানে এবং নেটওয়ার্কের গ্রহণযোগ্যতার পরিমাণ নির্দেশ করে।
২৪ ঘন্টার ট্রেডিং কার্যকলাপ কী?
ICLAD ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বর্তমান তরলতা এবং ব্যবহারকারীদের কার্যকলাপ প্রদর্শন করে।
২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী?
টি Tk0E-15 থেকে Tk0E-15 পর্যন্ত চলেছে, যা বিনিয়োগকারীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।
IRONCLAD SECURITY কীভাবে Software as a service,BNB Chain Ecosystem,Cybersecurity ক্যাটাগরিতে ফিট করে?
একটি Software as a service,BNB Chain Ecosystem,Cybersecurity টোকেন হিসেবে, ICLAD উপযোগিতা, সরবরাহ, গ্রহণযোগ্যতা এবং পারফরম্যান্সের প্রবণতার ভিত্তিতে অনুরূপ অ্যাসেটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।
দীর্ঘমেয়াদী টোকেনোমিক্সের কোন প্রবণতা গুরুত্বপূর্ণ?
ইমিশন, বার্ন, আনলক সময়সূচী এবং স্টেকিং পুরস্কার—যা প্রায়ই -- অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত—ভবিষ্যতে সরবরাহ এবং বাজারের আস্থা প্রভাবিত করতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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