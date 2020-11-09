CFX

Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.

নামCFX

র‍্যাঙ্কNo.77

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার0.0002%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)4.92%

সার্কুলেশন সরবরাহ5,127,956,557.13

সর্বোচ্চ সরবরাহ

মোট সাপ্লাই5,127,956,552.32

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ2020-11-09 00:00:00

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ1.70377503,2021-03-27

সর্বনিম্ন প্রাইস0.021909136906575016,2023-01-01

পাবলিক ব্লকচেইনCFX

ভূমিকাBrief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

