Arcium প্রাইস(ARX)
আজ Arcium (ARX)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.1172, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.60% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ARX থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি ARX-এর জন্য ৳ 0.1172।
Arcium বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- ARX। গত 24 ঘণ্টায়, ARX এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.1118 (নিম্ন) এবং ৳ 0.1206 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ARX গত ঘণ্টায় +0.25% এবং গত 7 দিনে +2.17% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 105.48K-তে পৌঁছেছে।
SOL
Arcium এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 105.48K। ARX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 117.20M।
+0.25%
+0.60%
+2.17%
+2.17%
Arcium এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.085134
|+0.60%
|30 দিন
|৳ -0.0374
|-24.20%
|60 দিন
|৳ -0.0128
|-9.85%
|90 দিন
|৳ -0.0128
|-9.85%
আজ, ARX এর পরিবর্তন ৳ +0.085134 (+0.60%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.0374(-24.20%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ARX এর প্রাইস ৳ -0.0128 (-9.85%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.0128 (-9.85%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Arcium (ARX) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Arcium প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Arcium-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
ARX মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 60% | বিয়ারিশ 40%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|> 80
|ওভারবট অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
|BOLL (20,2)
|মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চ
|মধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|1‑2টি ক্রয়
|20‑40% বিক্রয়
|বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।
ARX_USDT 4 ঘণ্টার সময়কালে কেন্দ্রীয় মান 0.1154-এর আশেপাশে চলছে, বর্তমান মূল্য 0.1155 এবং এটি কেন্দ্রীয় পয়েন্টের সাথে মিলে যাচ্ছে। মূল্য S1 প্রতিরোধ স্তর 0.1133-এর উপরে অবস্থান করছে এবং S2 থেকে R1 পর্যন্ত পরিসরের মাঝামাঝি অবস্থান করছে। স্বল্পমেয়াদী গড়গুলো ক্রয়ের সংকেত প্রদান করছে, আর দীর্ঘমেয়াদী EMA গুলো বাই পজিশনে সাজানো হয়েছে, ফলে সূচকগুলোর দিকনির্দেশনাও সঙ্গতিপূর্ণ। বাজারের গঠন এখনও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় পয়েন্ট ভেদ করেনি এবং এখনও দোলনার সংগঠনেই রয়েছে। MACD গোল্ডেন ক্রস গঠন করেছে, যা শক্তির সংকেত দেখাচ্ছে এবং শক্তি সূচক স্বল্পমেয়াদী ঊর্ধ্বগতির দিকে নির্দেশ করছে। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের কোনো চরম মান প্রকাশ পায়নি। KDJ এবং StochRSI এর মান শক্তির বিতরণ অপেক্ষাকৃত বিক্ষিপ্ত দেখাচ্ছে, এবং দ্রুত ও ধীর সূচকগুলোর মধ্যে স্তরভেদ পরিলক্ষিত হচ্ছে। ব্লিংক ব্যান্ডের খোলার অবস্থা দেখাচ্ছে যে দোলনার পরিবর্তনশীলতা স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে, কোনো উল্লেখযোগ্য প্রসারণ বা সংকোচন দেখা যাচ্ছে না। বর্তমান মূল্যের আশেপাশে ক্রেতা ও বিক্রেতার শক্তি প্রায় সমান, এবং কোনো একতরফা প্রাধান্যের সূচনা হয়নি। নিকটস্থ উর্ধ্বমুখী সমর্থন স্তর R1 0.1181, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 2.2% দূরে। নিকটস্থ নিম্নমুখী সমর্থন স্তর S1 0.1133, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.9% দূরে। দূরবর্তী নিম্নমুখী সমর্থন স্তর S2 0.1106 এবং উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের লক্ষ্য R2 0.1202। বর্তমান মূল্য S1 এবং R1-এর মধ্যে অবস্থান করছে, উর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী স্থানের পরিমাণ প্রায় সমান।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Arcium এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Arcium (ARX) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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Arcium is an encrypted computing infrastructure network that provides trustless, scalable MPC-based execution over fully encrypted data for applications across blockchain, AI, enterprise, and government.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
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