SUPERFORTUNE প্রাইস(GUA)
আজ SUPERFORTUNE (GUA)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.04622, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.65% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GUA থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি GUA-এর জন্য ৳ 0.04622।
SUPERFORTUNE বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #271 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 5.78M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 125.00M GUA। গত 24 ঘণ্টায়, GUA এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.04324 (নিম্ন) এবং ৳ 0.04739 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 287.65887541953932645 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 4.9880963650889560805।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GUA গত ঘণ্টায় -1.94% এবং গত 7 দিনে -8.15% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 94.83K-তে পৌঁছেছে।
No.271
12.50%
BSC
SUPERFORTUNE এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 5.78M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 94.83K। GUA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 125.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 46.22M।
-1.94%
+3.65%
-8.15%
-8.15%
SUPERFORTUNE এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.1989117
|+3.65%
|30 দিন
|৳ -0.0097
|-17.35%
|60 দিন
|৳ -0.94216
|-95.33%
|90 দিন
|৳ -1.40908
|-96.83%
আজ, GUA এর পরিবর্তন ৳ +0.1989117 (+3.65%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.0097(-17.35%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, GUA এর প্রাইস ৳ -0.94216 (-95.33%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -1.40908 (-96.83%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এই বিশ্লেষণটি SUPERFORTUNE-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
GUA মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 55% | বিয়ারিশ 45%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|1‑2টি ক্রয়
|20‑40% বিক্রয়
|বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।
|BOLL (20,2)
|মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চ
|মধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
GUA_USDT 4 ঘন্টার সময়কালে 0.04426 মূল্যস্তরে চলছে। দামটি কেন্দ্রীয় পয়েন্ট 0.04436-এর খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে। S1 সাপোর্ট লেভেল 0.04357 এবং বর্তমান মূল্যের মধ্যে দূরত্ব 0.00069। R1 রেজিস্ট্যান্স লেভেল 0.04592 এবং বর্তমান মূল্যের মধ্যে দূরত্ব 0.00166। বাজারটি হাব সিস্টেমের ওঠানামার সীমার মধ্যেই অবস্থান করছে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কেন্দ্রীয় পয়েন্টের আশেপাশে সাময়িক ভারসাম্য গড়ে উঠেছে, কিন্তু কোনো স্পষ্ট একদিকের প্রবণতার ইঙ্গিত এখনও পর্যন্ত দেখা যায়নি। অল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজগুলো বর্তমানে বাছাই করা অবস্থায় রয়েছে। EMA ইন্ডিকেটর সংক্ষিপ্ত সময়ের ক্রয়ের গতিশীলতা নিশ্চিত করেছে। MACD ফর্মেশনে গোল্ডেন ক্রস গঠিত হয়েছে, যেখানে দ্রুত ও ধীর লাইনের দিকনির্দেশ একমত হয়েছে। RSI ইন্ডিকেটর মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, এবং গতিশীলতার বিতরণে কোনো চরম কেন্দ্রীভূত প্রবণতা দেখা যায়নি। ওলাটিলিটি সাধারণ পর্যায়ে রয়েছে। KDJ এবং StochRSI মানগুলো অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয়ের কোনো সংকেত প্রকাশ করেনি। Bollinger Bands প্রায় সমান্তরাল অবস্থায় চলছে, এবং দামটি মাঝের ব্যান্ডের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে। এখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার শক্তি একে অপরের সাথে সমান পরিমাণে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে। নিকটবর্তী গুরুত্বপূর্ণ মূল্যস্তর হল S1 এর 0.04357, যা দ্রুত নিম্নমুখী প্রত্যাবর্তনের সন্দর্ভে একটি সাময়িক রেফারেন্স প্রদান করে। দূরবর্তী রেফারেন্স মূল্যস্তর হল R1 এর 0.04592, যা ঊর্ধ্বমুখী পরীক্ষার লক্ষ্য হিসেবে কাজ করে। S2 এর 0.04201 গভীর প্রতিরক্ষামূলক স্তর হিসেবে কাজ করে, আর R2 এর 0.04671 হল বিস্তৃত প্রতিরোধের এলাকা। বর্তমান মূল্য কেন্দ্রীয় পয়েন্ট থেকে 0.3% এর কম বিচ্যুতি প্রদর্শন করছে। বাণিজ্যিক সীমার প্রস্থ সর্বোচ্চ 0.00235 এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, SUPERFORTUNE এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে SUPERFORTUNE (GUA) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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SUPERFORTUNE, incubated by Manta Labs, is an AI-powered Prediction Market engine that blends Chinese metaphysics with crypto markets to identify price patterns. GUA is the native utility token that is used for: Unlocking detailed fortune reports, Purchasing lucky charms such as fortune crystals, In-app payment currency.
SUPERFORTUNE সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-01 01:12:00
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|01-28 07:44:00
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