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SUPERFORTUNE-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.04622 BDT। GUA-এর মার্কেট ক্যাপ 5,777,500 BDT। GUA-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!SUPERFORTUNE-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.04622 BDT। GUA-এর মার্কেট ক্যাপ 5,777,500 BDT। GUA-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

GUA সম্পর্কে আরও

GUA প্রাইসের তথ্য

GUA কী

GUA হোয়াইটপেপার

GUA অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

GUA টোকেনোমিক্স

GUA প্রাইস পূর্বাভাস

GUA ইতিহাস

GUA ক্রয়ের গাইড

GUA-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

GUA স্পট

GUA USDT-M ফিউচার

প্রি-মার্কেট

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SUPERFORTUNE প্রাইস(GUA)

1 GUA থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳5.6485462
৳5.6485462৳5.6485462
+3.65%1D
BDT
SUPERFORTUNE (GUA) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 10:16:31 (UTC+8)

SUPERFORTUNE-এর আজকের প্রাইস

আজ SUPERFORTUNE (GUA)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.04622, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.65% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GUA থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি GUA-এর জন্য ৳ 0.04622

SUPERFORTUNE বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #271 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 5.78M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 125.00M GUA। গত 24 ঘণ্টায়, GUA এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.04324 (নিম্ন) এবং ৳ 0.04739 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 287.65887541953932645 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 4.9880963650889560805

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GUA গত ঘণ্টায় -1.94% এবং গত 7 দিনে -8.15% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 94.83K-তে পৌঁছেছে।

SUPERFORTUNE (GUA) এর মার্কেট তথ্য

No.271

৳ 5.78M
৳ 5.78M৳ 5.78M

৳ 94.83K
৳ 94.83K৳ 94.83K

৳ 46.22M
৳ 46.22M৳ 46.22M

125.00M
125.00M 125.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

12.50%

BSC

SUPERFORTUNE এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 5.78M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 94.83K। GUA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 125.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 46.22M

SUPERFORTUNE-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.04324
৳ 0.04324৳ 0.04324
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.04739
৳ 0.04739৳ 0.04739
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.04324
৳ 0.04324৳ 0.04324

৳ 0.04739
৳ 0.04739৳ 0.04739

৳ 287.65887541953932645
৳ 287.65887541953932645৳ 287.65887541953932645

৳ 4.9880963650889560805
৳ 4.9880963650889560805৳ 4.9880963650889560805

-1.94%

+3.65%

-8.15%

-8.15%

SUPERFORTUNE (GUA) প্রাইসের হিস্টরি BDT

SUPERFORTUNE এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ +0.1989117+3.65%
30 দিন৳ -0.0097-17.35%
60 দিন৳ -0.94216-95.33%
90 দিন৳ -1.40908-96.83%
SUPERFORTUNE আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, GUA এর পরিবর্তন ৳ +0.1989117 (+3.65%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

SUPERFORTUNE 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.0097(-17.35%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

SUPERFORTUNE 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, GUA এর প্রাইস ৳ -0.94216 (-95.33%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

SUPERFORTUNE 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -1.40908 (-96.83%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি SUPERFORTUNE (GUA) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই SUPERFORTUNE প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

SUPERFORTUNE-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি SUPERFORTUNE-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

SUPERFORTUNE-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

GUA মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 55% | বিয়ারিশ 45%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJগোল্ডেন ক্রসK > Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
পিভট পয়েন্টS1 ≤ প্রাইস <পিভটS1-পিভট এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
StochRSI20‑80নিরপেক্ষ অঞ্চলস্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
MACDগোল্ডেন ক্রসDIF > DEAবুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ1‑2টি ক্রয়20‑40% বিক্রয়বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।
BOLL (20,2)মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চমধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ3‑4টি ক্রয়40‑60% নিরপেক্ষসমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।

GUA_USDT 4 ঘন্টার সময়কালে 0.04426 মূল্যস্তরে চলছে। দামটি কেন্দ্রীয় পয়েন্ট 0.04436-এর খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে। S1 সাপোর্ট লেভেল 0.04357 এবং বর্তমান মূল্যের মধ্যে দূরত্ব 0.00069। R1 রেজিস্ট্যান্স লেভেল 0.04592 এবং বর্তমান মূল্যের মধ্যে দূরত্ব 0.00166। বাজারটি হাব সিস্টেমের ওঠানামার সীমার মধ্যেই অবস্থান করছে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কেন্দ্রীয় পয়েন্টের আশেপাশে সাময়িক ভারসাম্য গড়ে উঠেছে, কিন্তু কোনো স্পষ্ট একদিকের প্রবণতার ইঙ্গিত এখনও পর্যন্ত দেখা যায়নি। অল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজগুলো বর্তমানে বাছাই করা অবস্থায় রয়েছে। EMA ইন্ডিকেটর সংক্ষিপ্ত সময়ের ক্রয়ের গতিশীলতা নিশ্চিত করেছে। MACD ফর্মেশনে গোল্ডেন ক্রস গঠিত হয়েছে, যেখানে দ্রুত ও ধীর লাইনের দিকনির্দেশ একমত হয়েছে। RSI ইন্ডিকেটর মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, এবং গতিশীলতার বিতরণে কোনো চরম কেন্দ্রীভূত প্রবণতা দেখা যায়নি। ওলাটিলিটি সাধারণ পর্যায়ে রয়েছে। KDJ এবং StochRSI মানগুলো অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয়ের কোনো সংকেত প্রকাশ করেনি। Bollinger Bands প্রায় সমান্তরাল অবস্থায় চলছে, এবং দামটি মাঝের ব্যান্ডের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে। এখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার শক্তি একে অপরের সাথে সমান পরিমাণে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে। নিকটবর্তী গুরুত্বপূর্ণ মূল্যস্তর হল S1 এর 0.04357, যা দ্রুত নিম্নমুখী প্রত্যাবর্তনের সন্দর্ভে একটি সাময়িক রেফারেন্স প্রদান করে। দূরবর্তী রেফারেন্স মূল্যস্তর হল R1 এর 0.04592, যা ঊর্ধ্বমুখী পরীক্ষার লক্ষ্য হিসেবে কাজ করে। S2 এর 0.04201 গভীর প্রতিরক্ষামূলক স্তর হিসেবে কাজ করে, আর R2 এর 0.04671 হল বিস্তৃত প্রতিরোধের এলাকা। বর্তমান মূল্য কেন্দ্রীয় পয়েন্ট থেকে 0.3% এর কম বিচ্যুতি প্রদর্শন করছে। বাণিজ্যিক সীমার প্রস্থ সর্বোচ্চ 0.00235 এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো SUPERFORTUNE-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

সুপারফরচুন (GUA) এর দাম বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণের উপর নির্ভর করে:

1. বাজারের চাহিদা ও সরবরাহের গতিবিধি
2. ট্রেডিং ভলিউম এবং তরলতার পর্যায়
3. সামগ্রিক ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের মনোভাব
4. বিটকয়েন এবং প্রধান অল্টকয়েনের দামের গতিবিধি
5. প্রকল্পের উন্নয়নের আপডেট এবং রোডম্যাপের অগ্রগতি
6. সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্যতা এবং ব্যবহারকারীর ভিত্তির বৃদ্ধি
7. এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি এবং ট্রেডিং পেয়ারের প্রাপ্যতা
8. ক্রিপ্টো বাজারকে প্রভাবিত করে এমন নিয়ামক খবর
9. অংশীদারিত্বের ঘোষণা এবং সহযোগিতা
10. টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের প্যাটার্ন এবং বিনিয়োগকারীদের মনোভাব

মানুষ কেন SUPERFORTUNE-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজকের SUPERFORTUNE (GUA) এর দাম জানতে চায়: সচেতনভাবে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া, পোর্টফোলিওর পারফরম্যান্স ট্র্যাক করা, বাজারের প্রবণতা শনাক্ত করা, কেনা/বিক্রয়ের অর্ডারের সময় ঠিক করা, লাভ-ক্ষতি মূল্যায়ন করা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে অস্থিরতা সম্পর্কে আপডেট থাকা।

SUPERFORTUNE এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য SUPERFORTUNE (GUA) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, GUA এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
SUPERFORTUNE (GUA) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, SUPERFORTUNE এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে SUPERFORTUNE এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? GUA এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, SUPERFORTUNE প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ SUPERFORTUNE কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

SUPERFORTUNE দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে GUA কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে SUPERFORTUNE কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার SUPERFORTUNE (GUA) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং SUPERFORTUNE তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে SUPERFORTUNE (GUA) কিনবেন নির্দেশিকা

SUPERFORTUNE দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

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MEXC থেকে SUPERFORTUNE (GUA) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

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SUPERFORTUNE (GUA) কী?

SUPERFORTUNE, incubated by Manta Labs, is an AI-powered Prediction Market engine that blends Chinese metaphysics with crypto markets to identify price patterns. GUA is the native utility token that is used for: Unlocking detailed fortune reports, Purchasing lucky charms such as fortune crystals, In-app payment currency.

SUPERFORTUNE সম্পর্কিত রিসোর্স

SUPERFORTUNE সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল SUPERFORTUNE ওয়েবসাইট
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মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: SUPERFORTUNE সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 10:16:31 (UTC+8)

SUPERFORTUNE (GUA) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

SUPERFORTUNE সম্পর্কে আরও জানুন

GUA USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে GUA-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে GUA USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
GUA/USDT
৳5.6509904
৳5.6509904৳5.6509904
+3.70%
2.15M (USDT)

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৳4.92885151৳4.92885151

-1.90%

শীর্ষ গেইনার

আজকের সেরা ক্রিপ্টো পাম্প

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

৳0.078409936
৳0.078409936৳0.078409936

+156.64%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

৳0.0586608
৳0.0586608৳0.0586608

+26.31%

OFFICIAL TRUMP

OFFICIAL TRUMP

TRUMP

৳216.92275
৳216.92275৳216.92275

+23.17%

Cash Cat

Cash Cat

CASHCAT

৳15.0024996
৳15.0024996৳15.0024996

+20.70%

Hyperliquid

Hyperliquid

HYPE

৳8,464.2646
৳8,464.2646৳8,464.2646

+11.98%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

GUA-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

GUA
GUA
BDT
BDT

1 GUA = 5.6485462 BDT