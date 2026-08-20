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FONQ-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.074531 USD। FONQ-এর মার্কেট ক্যাপ 52,130,297 USD। FONQ-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!FONQ-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.074531 USD। FONQ-এর মার্কেট ক্যাপ 52,130,297 USD। FONQ-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

FONQ সম্পর্কে আরও

FONQ প্রাইসের তথ্য

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FONQ প্রাইস (FONQ)

তালিকাভুক্ত নয়

1 FONQ থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.074583
$0.074583$0.074583
+0.11%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
FONQ (FONQ) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:23:47 (UTC+8)

FONQ-এর আজকের প্রাইস

আজ FONQ (FONQ)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.074531, যা গত 24 ঘণ্টায় 11.82% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান FONQ থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি FONQ-এর জন্য $ 0.074531

FONQ বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 52,130,297 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 700.00M FONQ। গত 24 ঘণ্টায়, FONQ এর ট্রেড হয়েছে $ 0.066354 (নিম্ন) এবং $ 0.077959 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.08965 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.04096578

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, FONQ গত ঘণ্টায় -0.50% এবং গত 7 দিনে +15.09% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 49.35K-তে পৌঁছেছে।

FONQ (FONQ) এর মার্কেট তথ্য

$ 52.13M
$ 52.13M$ 52.13M

$ 49.35K
$ 49.35K$ 49.35K

$ 52.13M
$ 52.13M$ 52.13M

700.00M
700.00M 700.00M

700,000,000.0
700,000,000.0 700,000,000.0

FONQ এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 52.13M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 49.35K। FONQ এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 700.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 700000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 52.13M

FONQ-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.066354
$ 0.066354$ 0.066354
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.077959
$ 0.077959$ 0.077959
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.066354
$ 0.066354$ 0.066354

$ 0.077959
$ 0.077959$ 0.077959

$ 0.08965
$ 0.08965$ 0.08965

$ 0.04096578
$ 0.04096578$ 0.04096578

-0.50%

+11.82%

+15.09%

+15.09%

FONQ (FONQ) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, FONQ থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00787972 ছিল।
গত 30 দিনে, FONQ থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, FONQ থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, FONQ থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00002930754205335 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00787972+11.82%
30 দিন$ 0--
60 দিন$ 0--
90 দিন$ +0.00002930754205335+0.00%

FONQ এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য FONQ (FONQ) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, FONQ এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
FONQ (FONQ) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, FONQ এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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FONQ সম্পর্কে

বর্তমানে FONQ-এর মূল্য কত?

FONQ বর্তমানে Tk9.16428298284420740000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 11.82%। এই লাইভ দামটি সত্যিকারের সময়ের বাজারের ক্রিয়াকলাপ এবং বিনিয়োগকারীদের মনোভাবের একটি ঝলক দেয়।

আজ FONQ উপরে নাকি নিচে যাচ্ছে?

FONQ গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে, যা বাজার সাম্প্রতিক খবর, ট্রেডিং ভলিউম এবং Analytics,Ethereum Ecosystem ইকোসিস্টেমের উন্নয়নের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে।

আজ FONQ কতটা জনপ্রিয়?

োকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা দেখায় কতজন ট্রেডার সক্রিয়ভাবে FONQ কিনছে বা বিক্রি করছে।

FONQ অন্যান্য ক্রিপ্টো অ্যাসেট থেকে কীভাবে আলাদা?

Analytics,Ethereum Ecosystem ক্যাটাগরির অংশ এবং -- নেটওয়ার্কে নির্মিত, FONQ তার ইকোসিস্টেমে একটি নির্দিষ্ট উপযোগিতা এবং ভূমিকা প্রদান করে, যা পেমেন্ট, স্টেকিং, গভর্নেন্স বা অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

বাজারে কতটা FONQ রয়েছে?

আজ প্রচলিত টোকেনের সংখ্যা হল 700000000.0, যা টোকেনের স্বল্পতা এবং সামগ্রিক বাজার মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করে।

FONQ-এর সর্বকালের উচ্চ ও নিম্ন দাম কত?

টোকেনটির সর্বোচ্চ রেকর্ড করা দাম (ATH) হল Tk11.0233053281451100000, আর সর্বনিম্ন পয়েন্ট (ATL) হল Tk5.0371254985568364120000, যা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের দামের চক্র মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: FONQ সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:23:47 (UTC+8)

FONQ (FONQ) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

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