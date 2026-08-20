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BytomDAO-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01040345 USD। BTM-এর মার্কেট ক্যাপ 5,209,004 USD। BTM-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!BytomDAO-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01040345 USD। BTM-এর মার্কেট ক্যাপ 5,209,004 USD। BTM-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

BTM সম্পর্কে আরও

BTM প্রাইসের তথ্য

BTM কী

BTM অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

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BytomDAO প্রাইস (BTM)

তালিকাভুক্ত নয়

1 BTM থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.01040152
$0.01040152$0.01040152
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
BytomDAO (BTM) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 17:32:53 (UTC+8)

BytomDAO-এর আজকের প্রাইস

আজ BytomDAO (BTM)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.01040345, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.31% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BTM থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি BTM-এর জন্য $ 0.01040345

BytomDAO বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 5,209,004 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 500.70M BTM। গত 24 ঘণ্টায়, BTM এর ট্রেড হয়েছে $ 0.01040211 (নিম্ন) এবং $ 0.01040679 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.02402455 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00600134

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BTM গত ঘণ্টায় +0.01% এবং গত 7 দিনে -3.71% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 689.74-তে পৌঁছেছে।

BytomDAO (BTM) এর মার্কেট তথ্য

$ 5.21M
$ 5.21M$ 5.21M

$ 689.74
$ 689.74$ 689.74

$ 21.85M
$ 21.85M$ 21.85M

500.70M
500.70M 500.70M

931,520,516.0511441
931,520,516.0511441 931,520,516.0511441

BytomDAO এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 5.21M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 689.74। BTM এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 500.70M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 931520516.0511441। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 21.85M

BytomDAO-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.01040211
$ 0.01040211$ 0.01040211
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.01040679
$ 0.01040679$ 0.01040679
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.01040211
$ 0.01040211$ 0.01040211

$ 0.01040679
$ 0.01040679$ 0.01040679

$ 0.02402455
$ 0.02402455$ 0.02402455

$ 0.00600134
$ 0.00600134$ 0.00600134

+0.01%

-0.30%

-3.71%

-3.71%

BytomDAO (BTM) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, BytomDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, BytomDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0009035614 ছিল।
গত 60 দিনে, BytomDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005356788 ছিল।
গত 90 দিনে, BytomDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000066853270761 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.30%
30 দিন$ +0.0009035614+8.69%
60 দিন$ +0.0005356788+5.15%
90 দিন$ -0.000000066853270761-0.00%

BytomDAO এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য BytomDAO (BTM) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, BTM এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
BytomDAO (BTM) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, BytomDAO এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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BytomDAO সম্পর্কে

আজ BytomDAO-এর লাইভ মূল্য কত?

আজ, BytomDAO Tk1.2794062702623435660000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে -0.30%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।

BTM-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?

২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।

BytomDAO-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?

BytomDAO-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।

BTM আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk1.2792414783517608708000 থেকে Tk1.2798170202484228212000 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।

BTM-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?

গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।

বিনিয়োগকারীরা BytomDAO-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?

ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র‍্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক Analytics,Ethereum Ecosystem অ্যাসেট হিসেবে, BTM-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: BytomDAO সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 17:32:53 (UTC+8)

BytomDAO (BTM) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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