LAB প্রাইস(LAB)
আজ LAB (LAB)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.08037, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.13% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান LAB থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি LAB-এর জন্য ৳ 0.08037।
LAB বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #202 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 24.91M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 309.95M LAB। গত 24 ঘণ্টায়, LAB এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.07539 (নিম্ন) এবং ৳ 0.08501 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 3,326.39306854041924693 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 9.0826646412982552996।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, LAB গত ঘণ্টায় +0.09% এবং গত 7 দিনে -28.54% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 199.03K-তে পৌঁছেছে।
No.202
30.99%
BSC
LAB এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 24.91M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 199.03K। LAB এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 309.95M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 80.37M।
+0.09%
+2.13%
-28.54%
-28.54%
LAB এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.2048458
|+2.13%
|30 দিন
|৳ -0.04932
|-38.03%
|60 দিন
|৳ -13.4303
|-99.41%
|90 দিন
|৳ -4.41196
|-98.22%
আজ, LAB এর পরিবর্তন ৳ +0.2048458 (+2.13%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.04932(-38.03%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, LAB এর প্রাইস ৳ -13.4303 (-99.41%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -4.41196 (-98.22%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি LAB (LAB) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই LAB প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি LAB-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
LAB মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 55% | বিয়ারিশ 45%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|S2 ≤ প্রাইস < S1
|S2-S1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের নিচে, নিম্নমূল্য অঞ্চলে প্রবেশ করছে।
|StochRSI
|> 80
|ওভারবট অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
LAB_USDT 4 ঘন্টার সময়কালে 0.08021 মূল্যস্তরে চলছে। দামটি S1 (0.0807) এবং S2 (0.0791) এর মধ্যে অবস্থান করছে, যা কেন্দ্রীয় মূল্যস্তর 0.0822-এর নিচে একটি দুর্বল সংগঠিত পরিসর। স্বল্পমেয়াদী গড়ের সমষ্টি বৃদ্ধির দিকে প্রবণ, তবে দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধি এখনও কেন্দ্রীয় মূল্যস্তরের চাপে আবদ্ধ। বাজারের গঠন প্রকাশ করছে যে ক্রেতা ও বিক্রেতারা নিকটস্থ হাব পয়েন্টের আশেপাশে লড়াই করছে; দাম S1 প্রতিরোধকে কার্যকরভাবে অতিক্রম করতে পারেনি এবং সামগ্রিকভাবে নিম্নমানের দোলনের পরিস্থিতি বজায় রয়েছে। গতিশীলতার দিক থেকে, MA এবং EMA উভয় সূচকই ক্রয়ের সংকেত দিয়েছে, যা স্বল্পমেয়াদী ক্রয়ের শক্তি প্রাধান্য পাচ্ছে এর ইঙ্গিত দেয়। MACD সূচকে স্বর্ণ ক্রস গঠিত হয়েছে, দ্রুত এবং ধীর রেখাগুলো ঊর্ধ্বমুখী বিচ্ছুরণ প্রদর্শন করছে, যা নিম্নমানের গতিশীলতা হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি প্রতিফলনের ইচ্ছার প্রতীক। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের চরম মান প্রদর্শন করেনি, যা বাজারের মনোভাব স্থিতিশীল থাকার ইঙ্গিত দেয়। KDJ এবং StochRSI সূচক একই সাথে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা প্রদর্শন করছে, যা স্বল্পমেয়াদী গতিশীলতার পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে। দোলনের মাত্রা নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে, ব্লিংক ব্যান্ড সংকুচিত হয়েছে, যা পরিবর্তনের সম্ভাব্য পয়েন্ট নিকটে আসছে এর ইঙ্গিত দেয়। উপরের দিকে নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ মূল্যস্তর হল S1 (0.0807), যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.7% দূরে; দূরবর্তী কেন্দ্রীয় মূল্যস্তর 0.0822 যা বর্তমান মূল্য থেকে 2.5% দূরে। নিম্নের দিকে নিকটস্থ সমর্থন অবস্থান করছে S2 (0.0791)-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে 1.4% দূরে; নিম্নমানের প্রতিরোধ স্তর হিসেবে আরও নিম্ন স্তরের হাব পয়েন্ট পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। ট্রেডাররা S1 স্তরে দামের প্রতিরোধ অতিক্রমের কার্যকারিতা এবং সেই সাথে পরিমাণের সহযোগিতার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা উচিত।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, LAB এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে LAB (LAB) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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