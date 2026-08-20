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LAB-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.08037 BDT। LAB-এর মার্কেট ক্যাপ 24,910,868.7621 BDT। LAB-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!LAB-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.08037 BDT। LAB-এর মার্কেট ক্যাপ 24,910,868.7621 BDT। LAB-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

LAB সম্পর্কে আরও

LAB প্রাইসের তথ্য

LAB কী

LAB হোয়াইটপেপার

LAB অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

LAB টোকেনোমিক্স

LAB প্রাইস পূর্বাভাস

LAB ইতিহাস

LAB ক্রয়ের গাইড

LAB-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

LAB স্পট

LAB USDT-M ফিউচার

প্রি-মার্কেট

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LAB প্রাইস(LAB)

1 LAB থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳9.8220177
৳9.8220177৳9.8220177
+2.13%1D
BDT
LAB (LAB) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 11:02:55 (UTC+8)

LAB-এর আজকের প্রাইস

আজ LAB (LAB)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.08037, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.13% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান LAB থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি LAB-এর জন্য ৳ 0.08037

LAB বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #202 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 24.91M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 309.95M LAB। গত 24 ঘণ্টায়, LAB এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.07539 (নিম্ন) এবং ৳ 0.08501 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 3,326.39306854041924693 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 9.0826646412982552996

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, LAB গত ঘণ্টায় +0.09% এবং গত 7 দিনে -28.54% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 199.03K-তে পৌঁছেছে।

LAB (LAB) এর মার্কেট তথ্য

No.202

৳ 24.91M
৳ 24.91M৳ 24.91M

৳ 199.03K
৳ 199.03K৳ 199.03K

৳ 80.37M
৳ 80.37M৳ 80.37M

309.95M
309.95M 309.95M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

30.99%

BSC

LAB এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 24.91M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 199.03K। LAB এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 309.95M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 80.37M

LAB-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.07539
৳ 0.07539৳ 0.07539
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.08501
৳ 0.08501৳ 0.08501
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.07539
৳ 0.07539৳ 0.07539

৳ 0.08501
৳ 0.08501৳ 0.08501

৳ 3,326.39306854041924693
৳ 3,326.39306854041924693৳ 3,326.39306854041924693

৳ 9.0826646412982552996
৳ 9.0826646412982552996৳ 9.0826646412982552996

+0.09%

+2.13%

-28.54%

-28.54%

LAB (LAB) প্রাইসের হিস্টরি BDT

LAB এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ +0.2048458+2.13%
30 দিন৳ -0.04932-38.03%
60 দিন৳ -13.4303-99.41%
90 দিন৳ -4.41196-98.22%
LAB আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, LAB এর পরিবর্তন ৳ +0.2048458 (+2.13%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

LAB 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.04932(-38.03%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

LAB 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, LAB এর প্রাইস ৳ -13.4303 (-99.41%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

LAB 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -4.41196 (-98.22%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি LAB (LAB) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই LAB প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

LAB-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি LAB-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

LAB-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

LAB মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 55% | বিয়ারিশ 45%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJগোল্ডেন ক্রসK > Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
পিভট পয়েন্টS2 ≤ প্রাইস < S1S2-S1 এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের নিচে, নিম্নমূল্য অঞ্চলে প্রবেশ করছে।
StochRSI> 80ওভারবট অঞ্চলস্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
MACDগোল্ডেন ক্রসDIF > DEAবুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়≥ 80% ক্রয়সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
BOLL (20,2)কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারিনিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়≥ 80% ক্রয়সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।

LAB_USDT 4 ঘন্টার সময়কালে 0.08021 মূল্যস্তরে চলছে। দামটি S1 (0.0807) এবং S2 (0.0791) এর মধ্যে অবস্থান করছে, যা কেন্দ্রীয় মূল্যস্তর 0.0822-এর নিচে একটি দুর্বল সংগঠিত পরিসর। স্বল্পমেয়াদী গড়ের সমষ্টি বৃদ্ধির দিকে প্রবণ, তবে দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধি এখনও কেন্দ্রীয় মূল্যস্তরের চাপে আবদ্ধ। বাজারের গঠন প্রকাশ করছে যে ক্রেতা ও বিক্রেতারা নিকটস্থ হাব পয়েন্টের আশেপাশে লড়াই করছে; দাম S1 প্রতিরোধকে কার্যকরভাবে অতিক্রম করতে পারেনি এবং সামগ্রিকভাবে নিম্নমানের দোলনের পরিস্থিতি বজায় রয়েছে। গতিশীলতার দিক থেকে, MA এবং EMA উভয় সূচকই ক্রয়ের সংকেত দিয়েছে, যা স্বল্পমেয়াদী ক্রয়ের শক্তি প্রাধান্য পাচ্ছে এর ইঙ্গিত দেয়। MACD সূচকে স্বর্ণ ক্রস গঠিত হয়েছে, দ্রুত এবং ধীর রেখাগুলো ঊর্ধ্বমুখী বিচ্ছুরণ প্রদর্শন করছে, যা নিম্নমানের গতিশীলতা হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি প্রতিফলনের ইচ্ছার প্রতীক। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের চরম মান প্রদর্শন করেনি, যা বাজারের মনোভাব স্থিতিশীল থাকার ইঙ্গিত দেয়। KDJ এবং StochRSI সূচক একই সাথে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা প্রদর্শন করছে, যা স্বল্পমেয়াদী গতিশীলতার পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে। দোলনের মাত্রা নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে, ব্লিংক ব্যান্ড সংকুচিত হয়েছে, যা পরিবর্তনের সম্ভাব্য পয়েন্ট নিকটে আসছে এর ইঙ্গিত দেয়। উপরের দিকে নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ মূল্যস্তর হল S1 (0.0807), যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.7% দূরে; দূরবর্তী কেন্দ্রীয় মূল্যস্তর 0.0822 যা বর্তমান মূল্য থেকে 2.5% দূরে। নিম্নের দিকে নিকটস্থ সমর্থন অবস্থান করছে S2 (0.0791)-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে 1.4% দূরে; নিম্নমানের প্রতিরোধ স্তর হিসেবে আরও নিম্ন স্তরের হাব পয়েন্ট পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। ট্রেডাররা S1 স্তরে দামের প্রতিরোধ অতিক্রমের কার্যকারিতা এবং সেই সাথে পরিমাণের সহযোগিতার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো LAB-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

LAB টোকেনের দাম বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণের উপর নির্ভর করে:

1. LAB প্রোটোকল সেবাগুলির বাজারের চাহিদা এবং গ্রহণযোগ্যতা
2. সামগ্রিক ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের মনোভাব এবং বিটকয়েনের সাথে সম্পর্ক
3. ইকোসিস্টেমের মধ্যে টোকেনের গুরুত্ব এবং স্টেকিং পুরস্কার
4. এক্সচেঞ্জগুলিতে ট্রেডিং ভলিউম এবং তরলতা
5. ডেভেলপমেন্টের অগ্রগতি এবং অংশীদারিত্বের ঘোষণা
6. DeFi প্রকল্পগুলিকে প্রভাবিত করে এমন নিয়ামক খবর
7. অনুরূপ ব্লকচেইন সেক্টরে প্রতিযোগীদের পারফরম্যান্স
8. টোকেনের সরবরাহের পদ্ধতি এবং বার্ন/মিন্ট হার

মানুষ কেন LAB-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজকের LAB টোকেনের দাম জানতে চায়: ট্রেডিং সিদ্ধান্ত, পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, মার্কেট টাইমিং, বিনিয়োগ বিশ্লেষণ এবং লাভ-ক্ষতি ট্র্যাকিং। রিয়েল-টাইম প্রাইসিং ট্রেডারদের এন্ট্রি/এক্সিট পয়েন্ট চিহ্নিত করতে, বাজারের অস্থিরতা মূল্যায়ন করতে এবং সচেতনভাবে কেনা-বেচার সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

LAB এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য LAB (LAB) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, LAB এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
LAB (LAB) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, LAB এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে LAB এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? LAB এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, LAB প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ LAB কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

LAB দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে LAB কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে LAB কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার LAB (LAB) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং LAB তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে LAB (LAB) কিনবেন নির্দেশিকা

LAB দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

LAB এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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MEXC-তে অত্যন্ত কম ফি দিয়ে ট্রেডিং

MEXC থেকে LAB (LAB) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

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তাছাড়া, আপনি MEXC-এর শূন্য ফি ফেস্টের মাধ্যমে কোনও ফি ছাড়াই নির্বাচিত স্পট টোকেন ট্রেড করতে পারবেন।

LAB (LAB) কী?

LAB is a multi-chain trading infrastructure that lets anyone trade, deploy, and analyze tokens with unmatched speed, precision, and control.

LAB সম্পর্কিত রিসোর্স

LAB সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল LAB ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

বিভাগ :

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মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: LAB সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 11:02:55 (UTC+8)

LAB (LAB) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

LAB সম্পর্কে আরও জানুন

LAB USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে LAB-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে LAB USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে LAB (LAB) মার্কেটে ট্রেড করুন

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
LAB/USDT
৳9.8904553
৳9.8904553৳9.8904553
+2.83%
2.73M (USDT)

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TOFU

৳0.074095923
৳0.074095923৳0.074095923

+142.52%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

৳0.017329378
৳0.017329378৳0.017329378

+62.98%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

৳0.0586608
৳0.0586608৳0.0586608

+26.31%

OFFICIAL TRUMP

OFFICIAL TRUMP

TRUMP

৳217.16717
৳217.16717৳217.16717

+23.31%

Cash Cat

Cash Cat

CASHCAT

৳14.9927228
৳14.9927228৳14.9927228

+20.62%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

LAB-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

LAB
LAB
BDT
BDT

1 LAB = 9.8220177 BDT