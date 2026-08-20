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KRYLL-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.127353 USD। KRL-এর মার্কেট ক্যাপ 5,125,426 USD। KRL-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!KRYLL-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.127353 USD। KRL-এর মার্কেট ক্যাপ 5,125,426 USD। KRL-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

KRL সম্পর্কে আরও

KRL প্রাইসের তথ্য

KRL কী

KRL হোয়াইটপেপার

KRL অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

KRL টোকেনোমিক্স

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KRYLL প্রাইস (KRL)

তালিকাভুক্ত নয়

1 KRL থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.127349
$0.127349$0.127349
+0.03%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
KRYLL (KRL) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 23:21:27 (UTC+8)

KRYLL-এর আজকের প্রাইস

আজ KRYLL (KRL)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.127353, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.16% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান KRL থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি KRL-এর জন্য $ 0.127353

KRYLL বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 5,125,426 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 40.25M KRL। গত 24 ঘণ্টায়, KRL এর ট্রেড হয়েছে $ 0.125128 (নিম্ন) এবং $ 0.127983 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 4.75 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00474521

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, KRL গত ঘণ্টায় +0.01% এবং গত 7 দিনে +4.60% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 248.43K-তে পৌঁছেছে।

KRYLL (KRL) এর মার্কেট তথ্য

$ 5.13M
$ 5.13M$ 5.13M

$ 248.43K
$ 248.43K$ 248.43K

$ 6.29M
$ 6.29M$ 6.29M

40.25M
40.25M 40.25M

49,417,348.0
49,417,348.0 49,417,348.0

KRYLL এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 5.13M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 248.43K। KRL এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 40.25M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 49417348.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 6.29M

KRYLL-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.125128
$ 0.125128$ 0.125128
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.127983
$ 0.127983$ 0.127983
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.125128
$ 0.125128$ 0.125128

$ 0.127983
$ 0.127983$ 0.127983

$ 4.75
$ 4.75$ 4.75

$ 0.00474521
$ 0.00474521$ 0.00474521

+0.01%

+3.16%

+4.60%

+4.60%

KRYLL (KRL) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, KRYLL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0038994 ছিল।
গত 30 দিনে, KRYLL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0015603034 ছিল।
গত 60 দিনে, KRYLL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0005361561 ছিল।
গত 90 দিনে, KRYLL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00000414783793524 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.0038994+3.16%
30 দিন$ +0.0015603034+1.23%
60 দিন$ -0.0005361561-0.42%
90 দিন$ +0.00000414783793524+0.00%

KRYLL এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য KRYLL (KRL) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, KRL এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
KRYLL (KRL) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, KRYLL এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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KRYLL সম্পর্কে

KRYLL-এর বর্তমান দাম কত?

KRYLL-এর দাম Tk15.66065220511960056000 এবং আজকে এটি 3.15% পরিবর্তিত হয়েছে।

KRL সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?

বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।

KRYLL-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?

চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং Artificial Intelligence (AI),Decentralized Finance (DeFi),Analytics,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

আজকে KRL-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?

এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।

KRL-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?

এর ATH হল Tk584.1095064452200000 এবং ATL হল Tk0.5835204781218783992000, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।

কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?

ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 40245472.60137464 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: KRYLL সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 23:21:27 (UTC+8)

KRYLL (KRL) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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