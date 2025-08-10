XER সম্পর্কে আরও

Xerberus লোগো

Xerberus প্রাইস (XER)

তালিকাভুক্ত নয়

Xerberus (XER) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.01137693
$0.01137693$0.01137693
+6.30%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Xerberus (XER) এর প্রাইস

Xerberus(XER) বর্তমানে 0.01137703USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.55MUSD। XER থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Xerberus এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+6.37%
Xerberus এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
223.79M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ XER থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। XER এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Xerberus (XER) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Xerberus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00068123 ছিল।
গত 30 দিনে, Xerberus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0170436806 ছিল।
গত 60 দিনে, Xerberus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0139303779 ছিল।
গত 90 দিনে, Xerberus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.003178966880302548 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00068123+6.37%
30 দিন$ +0.0170436806+149.81%
60 দিন$ +0.0139303779+122.44%
90 দিন$ +0.003178966880302548+38.78%

Xerberus (XER) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Xerberus এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.01033747
$ 0.01033747$ 0.01033747

$ 0.01155212
$ 0.01155212$ 0.01155212

$ 0.0209752
$ 0.0209752$ 0.0209752

-0.01%

+6.37%

+48.59%

Xerberus (XER) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 2.55M
$ 2.55M$ 2.55M

--
----

223.79M
223.79M 223.79M

Xerberus (XER) কী?

Xerberus is a risk and asset management blockchain designed to provide services to other blockchain ecosystems. Each node within the Xerberus blockchain computes an open-source risk model, assessing risk for most crypto assets within partner ecosystems. The produced risk ratings can be used by dApps to improve resilience and capital efficiency. Investors can benefit directly from Xerberus Risk Ratings by investing in Xerberus indexes, which provide the most secure and decentralized way to benefit from crypto volatility.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Xerberus (XER) এর টোকেনোমিক্স

Xerberus (XER) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। XERটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Xerberus (XER) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

