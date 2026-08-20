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OneFootball Credits-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.008652 BDT। OFC-এর মার্কেট ক্যাপ 1,395,348.44484 BDT। OFC-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!OneFootball Credits-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.008652 BDT। OFC-এর মার্কেট ক্যাপ 1,395,348.44484 BDT। OFC-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

OFC সম্পর্কে আরও

OFC প্রাইসের তথ্য

OFC কী

OFC অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

OFC টোকেনোমিক্স

OFC প্রাইস পূর্বাভাস

OFC ইতিহাস

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OneFootball Credits প্রাইস(OFC)

1 OFC থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳1.05736092
৳1.05736092৳1.05736092
-3.94%1D
BDT
OneFootball Credits (OFC) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 12:02:25 (UTC+8)

OneFootball Credits-এর আজকের প্রাইস

আজ OneFootball Credits (OFC)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.008652, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.94% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান OFC থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি OFC-এর জন্য ৳ 0.008652

OneFootball Credits বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1206 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 1.40M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 161.27M OFC। গত 24 ঘণ্টায়, OFC এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.008587 (নিম্ন) এবং ৳ 0.009205 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 20.7746695003818413982 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 3.7347532884006390364

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, OFC গত ঘণ্টায় -0.41% এবং গত 7 দিনে -5.48% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 115.79K-তে পৌঁছেছে।

OneFootball Credits (OFC) এর মার্কেট তথ্য

No.1206

৳ 1.40M
৳ 1.40M৳ 1.40M

৳ 115.79K
৳ 115.79K৳ 115.79K

৳ 8.65M
৳ 8.65M৳ 8.65M

161.27M
161.27M 161.27M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.12%

BASE

OneFootball Credits এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 1.40M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 115.79K। OFC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 161.27M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 8.65M

OneFootball Credits-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.008587
৳ 0.008587৳ 0.008587
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.009205
৳ 0.009205৳ 0.009205
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.008587
৳ 0.008587৳ 0.008587

৳ 0.009205
৳ 0.009205৳ 0.009205

৳ 20.7746695003818413982
৳ 20.7746695003818413982৳ 20.7746695003818413982

৳ 3.7347532884006390364
৳ 3.7347532884006390364৳ 3.7347532884006390364

-0.41%

-3.94%

-5.48%

-5.48%

OneFootball Credits (OFC) প্রাইসের হিস্টরি BDT

OneFootball Credits এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ -0.04336875-3.94%
30 দিন৳ -0.001258-12.70%
60 দিন৳ -0.016798-66.01%
90 দিন৳ -0.040998-82.58%
OneFootball Credits আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, OFC এর পরিবর্তন ৳ -0.04336875 (-3.94%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

OneFootball Credits 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.001258(-12.70%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

OneFootball Credits 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, OFC এর প্রাইস ৳ -0.016798 (-66.01%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

OneFootball Credits 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.040998 (-82.58%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি OneFootball Credits (OFC) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই OneFootball Credits প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

OneFootball Credits-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি OneFootball Credits-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

OneFootball Credits-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

OFC মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 65% | বিয়ারিশ 35%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJডেড ক্রসK < Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
পিভট পয়েন্টপ্রাইস > R2R2 এর উপরেউচ্চ মূল্য অঞ্চলে সাম্প্রতিক "সবচেয়ে ব্যয়বহুল" রেঞ্জের চেয়ে দামি।
StochRSI20‑80নিরপেক্ষ অঞ্চলস্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
MACDগোল্ডেন ক্রসDIF > DEAবুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ1‑2টি ক্রয়20‑40% বিক্রয়বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।
BOLL (20,2)প্রাইস > উপরের ব্যান্ডউপরের ব্যান্ড স্পর্শ বা অতিক্রম করা"ব্যয়বহুল" প্রবেশ করছে, ভোলাটিলিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ1‑2টি ক্রয়20‑40% বিক্রয়বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।

OFC_USDT ার ঘন্টার সময়কালে 0.008964 মূল্যস্তরে কার্যকরী অবস্থানে রয়েছে। দামটি R2 হাব পয়েন্ট 0.008835-এর উপরে অবস্থিত, এবং বাই পক্ষের গতিশীলতা প্রাধান্য বজায় রেখেছে। নিচের প্রধান সার্ভিলান্স পয়েন্ট হিসেবে 0.008418 মূল্যস্তর কাজ করছে। S1 ও S2 যথাক্রমে 0.008148 এবং 0.008001 মূল্যস্তরে অবস্থিত। বর্তমানে বাজার দাম একটি ব্রেকআউটের পরে বিস্তৃত অঞ্চলে আবদ্ধ রয়েছে। MA এবং EMA গ্রুপগুলো উভয়ই ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে। MACD ইন্ডিকেটর গোল্ডেন ক্রস ফর্মেশন তৈরি করেছে, এবং দ্রুত ও ধীর লাইনের দিকনির্দেশনা একই মাত্রায় রয়েছে। RSI মান মধ্যম অঞ্চলে অবস্থিত, এবং কিনেটিক শক্তির বিতরণে কোনো চরম বিচ্যুতি দেখা যাচ্ছে না। ওলাটিলিটি স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে। KDJ এবং StochRSI মানগুলো দামের গতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ব্লোচিং ব্যান্ডের খোলার অবস্থা বর্তমান দোলনের পরিমাণ প্রকাশ করছে। স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজের কাছাকাছি ক্রেতা ও বিক্রেতার শক্তি সাময়িকভাবে সমতা প্রতিষ্ঠা করেছে। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ স্তর R2 পয়েন্ট 0.008835-এ অবস্থিত, যা বর্তমান দাম থেকে প্রায় 1.4% দূরে। নিচের প্রথম সমর্থন স্তর হিসেবে কেন্দ্রীয় মূল্যস্তর 0.008418 কাজ করছে, যা বর্তমান দাম থেকে প্রায় 6.1% দূরে। দূরবর্তী সমর্থন স্তর হিসেবে S1 পয়েন্ট 0.008148 এবং আরও গভীর সমর্থন স্তর হিসেবে S2 পয়েন্ট 0.008001 নির্ধারণ করা হয়েছে। ট্রেডারদের অবশ্যই R2 এর উপরে দামের স্থায়িত্ব পর্যবেক্ষণ করতে হবে; কেন্দ্রীয় অঞ্চলে দামের পরিবর্তন স্বল্পমেয়াদী কাঠামোর স্থিতিশীলতার প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ করবে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

OneFootball Credits এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য OneFootball Credits (OFC) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, OFC এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
OneFootball Credits (OFC) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, OneFootball Credits এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে OneFootball Credits এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? OFC এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, OneFootball Credits প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ OneFootball Credits কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

OneFootball Credits দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে OFC কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে OneFootball Credits কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার OneFootball Credits (OFC) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং OneFootball Credits তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে OneFootball Credits (OFC) কিনবেন নির্দেশিকা

OneFootball Credits দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

OneFootball Credits এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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MEXC থেকে OneFootball Credits (OFC) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

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OneFootball Credits (OFC) কী?

OneFootball Credits ($OFC) is the token powering OneFootball’s football fan economy. Founded in 2008, OneFootball is a leading global football media platform. Now expanding beyond media, OneFootball Club introduces FanPass, an onchain fan identity system that lets clubs and brands recognize and reward fan engagement. With $OFC, OneFootball aims to turn 3.5 billion fans into active participants in a global self-sustaining fan economy.

OneFootball Credits সম্পর্কিত রিসোর্স

OneFootball Credits সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

অফিসিয়াল OneFootball Credits ওয়েবসাইট
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মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: OneFootball Credits সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 12:02:25 (UTC+8)

OneFootball Credits (OFC) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

OneFootball Credits সম্পর্কে আরও জানুন

OFC USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে OFC-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে OFC USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে OneFootball Credits (OFC) মার্কেটে ট্রেড করুন

স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ OneFootball Credits প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।

পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
OFC/USDT
৳1.05760534
৳1.05760534৳1.05760534
-3.84%
13.09M (USDT)

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ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

OFC-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

OFC
OFC
BDT
BDT

1 OFC = 1.05736092 BDT