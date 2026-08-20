OneFootball Credits প্রাইস(OFC)
আজ OneFootball Credits (OFC)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.008652, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.94% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান OFC থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি OFC-এর জন্য ৳ 0.008652।
OneFootball Credits বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1206 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 1.40M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 161.27M OFC। গত 24 ঘণ্টায়, OFC এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.008587 (নিম্ন) এবং ৳ 0.009205 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 20.7746695003818413982 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 3.7347532884006390364।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, OFC গত ঘণ্টায় -0.41% এবং গত 7 দিনে -5.48% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 115.79K-তে পৌঁছেছে।
No.1206
16.12%
BASE
OneFootball Credits এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 1.40M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 115.79K। OFC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 161.27M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 8.65M।
-0.41%
-3.94%
-5.48%
-5.48%
OneFootball Credits এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0.04336875
|-3.94%
|30 দিন
|৳ -0.001258
|-12.70%
|60 দিন
|৳ -0.016798
|-66.01%
|90 দিন
|৳ -0.040998
|-82.58%
আজ, OFC এর পরিবর্তন ৳ -0.04336875 (-3.94%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.001258(-12.70%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, OFC এর প্রাইস ৳ -0.016798 (-66.01%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.040998 (-82.58%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি OneFootball Credits (OFC) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই OneFootball Credits প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি OneFootball Credits-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
OFC মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 65% | বিয়ারিশ 35%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|প্রাইস > R2
|R2 এর উপরে
|উচ্চ মূল্য অঞ্চলে সাম্প্রতিক "সবচেয়ে ব্যয়বহুল" রেঞ্জের চেয়ে দামি।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|1‑2টি ক্রয়
|20‑40% বিক্রয়
|বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।
|BOLL (20,2)
|প্রাইস > উপরের ব্যান্ড
|উপরের ব্যান্ড স্পর্শ বা অতিক্রম করা
|"ব্যয়বহুল" প্রবেশ করছে, ভোলাটিলিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|1‑2টি ক্রয়
|20‑40% বিক্রয়
|বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।
OFC_USDT ার ঘন্টার সময়কালে 0.008964 মূল্যস্তরে কার্যকরী অবস্থানে রয়েছে। দামটি R2 হাব পয়েন্ট 0.008835-এর উপরে অবস্থিত, এবং বাই পক্ষের গতিশীলতা প্রাধান্য বজায় রেখেছে। নিচের প্রধান সার্ভিলান্স পয়েন্ট হিসেবে 0.008418 মূল্যস্তর কাজ করছে। S1 ও S2 যথাক্রমে 0.008148 এবং 0.008001 মূল্যস্তরে অবস্থিত। বর্তমানে বাজার দাম একটি ব্রেকআউটের পরে বিস্তৃত অঞ্চলে আবদ্ধ রয়েছে। MA এবং EMA গ্রুপগুলো উভয়ই ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে। MACD ইন্ডিকেটর গোল্ডেন ক্রস ফর্মেশন তৈরি করেছে, এবং দ্রুত ও ধীর লাইনের দিকনির্দেশনা একই মাত্রায় রয়েছে। RSI মান মধ্যম অঞ্চলে অবস্থিত, এবং কিনেটিক শক্তির বিতরণে কোনো চরম বিচ্যুতি দেখা যাচ্ছে না। ওলাটিলিটি স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে। KDJ এবং StochRSI মানগুলো দামের গতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ব্লোচিং ব্যান্ডের খোলার অবস্থা বর্তমান দোলনের পরিমাণ প্রকাশ করছে। স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজের কাছাকাছি ক্রেতা ও বিক্রেতার শক্তি সাময়িকভাবে সমতা প্রতিষ্ঠা করেছে। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ স্তর R2 পয়েন্ট 0.008835-এ অবস্থিত, যা বর্তমান দাম থেকে প্রায় 1.4% দূরে। নিচের প্রথম সমর্থন স্তর হিসেবে কেন্দ্রীয় মূল্যস্তর 0.008418 কাজ করছে, যা বর্তমান দাম থেকে প্রায় 6.1% দূরে। দূরবর্তী সমর্থন স্তর হিসেবে S1 পয়েন্ট 0.008148 এবং আরও গভীর সমর্থন স্তর হিসেবে S2 পয়েন্ট 0.008001 নির্ধারণ করা হয়েছে। ট্রেডারদের অবশ্যই R2 এর উপরে দামের স্থায়িত্ব পর্যবেক্ষণ করতে হবে; কেন্দ্রীয় অঞ্চলে দামের পরিবর্তন স্বল্পমেয়াদী কাঠামোর স্থিতিশীলতার প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ করবে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, OneFootball Credits এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে OneFootball Credits (OFC) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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OneFootball Credits ($OFC) is the token powering OneFootball’s football fan economy. Founded in 2008, OneFootball is a leading global football media platform. Now expanding beyond media, OneFootball Club introduces FanPass, an onchain fan identity system that lets clubs and brands recognize and reward fan engagement. With $OFC, OneFootball aims to turn 3.5 billion fans into active participants in a global self-sustaining fan economy.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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