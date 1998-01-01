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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ এআই ফ্রেমওয়ার্ক টোকেনসমূহ

এআই ফ্রেমওয়ার্ক সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.24376
+0.81%
+11.03%
+12.27%
$ 1.63B
$ 99.46K
2
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.6376
+0.54%
+9.74%
+11.18%
$ 412.96M
$ 399.63K
3
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1909
+1.43%
+12.62%
+14.43%
$ 151.80M
$ 1.03M
4
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.905
+0.31%
+5.69%
+13.47%
$ 87.83M
$ 32.84K
5
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2686
-0.15%
+2.46%
+6.28%
$ 64.67M
$ 328.42K
6
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1792
+0.06%
+4.07%
-7.10%
$ 63.85M
$ 585.30K
7
Allora
Allora
ALLO
$ 0.2901
+0.25%
-2.44%
+8.17%
$ 58.00M
$ 422.81K
8
Spark
Spark
SPK
$ 0.01477
+0.07%
+12.82%
+6.41%
$ 41.38M
$ 4.11M
9
0G
0G
0G
$ 0.1545
+1.32%
+9.58%
-3.83%
$ 32.69M
$ 447.82K
10
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.0766
-0.03%
+0.08%
-0.31%
$ 23.36M
$ 1.85M
11
Freysa
Freysa
FAI
$ 0.002833
+0.25%
+12.31%
+14.49%
$ 23.23M
$ 22.77M
12
OpenServ
OpenServ
SERV
$ 0.02854
-2.65%
+24.22%
+15.32%
$ 21.80M
$ 306.77K
13
Rei
Rei
REI
$ 0.02092366
-1.19%
+0.11%
-5.96%
$ 21.16M
$ 320.71K
14
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.020909
-0.10%
+7.30%
+2.78%
$ 19.62M
$ 3.51M
15
Phala
Phala
PHA
$ 0.02312
+0.22%
+9.12%
+7.85%
$ 19.51M
$ 3.31M
16
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.20417
+2.78%
-17.47%
-9.44%
$ 19.40M
$ 4.26M
17
Pippin
Pippin
PIPPIN
$ 0.018503
+0.41%
+6.99%
+15.39%
$ 18.59M
$ 6.07M
18
IQ
IQ
IQ
$ 0.0006168
-0.31%
+3.67%
+0.05%
$ 16.29M
$ 96.56M
19
AEON
AEON
AEON
$ 0.07653
-1.80%
-5.97%
+23.65%
$ 14.56M
$ 5.05M
20
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.10366
-2.45%
-14.46%
-7.18%
$ 13.90M
$ 2.55M
21
Mira
Mira
MIRA
$ 0.04036
+0.22%
+7.73%
+5.96%
$ 12.02M
$ 1.86M
22
Kled AI
Kled AI
KLED
$ 0.01160175
-0.20%
+0.15%
+24.73%
$ 11.60M
$ 478.43K
23
DeAgentAI
DeAgentAI
AIA
$ 0.06996
+0.46%
+1.17%
+2.44%
$ 9.05M
$ 1.48M
24
swarms
swarms
SWARMS
$ 0.00857
+2.18%
+5.53%
+4.71%
$ 8.58M
$ 7.88M
25
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.02117
+0.05%
+5.43%
+9.29%
$ 8.32M
$ 3.19M
26
RSS3
RSS3
RSS3
$ 0.00445343
-0.06%
+0.00%
-1.14%
$ 6.77M
$ 59.17K
27
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.005546
-0.20%
+12.92%
+10.81%
$ 5.47M
$ 13.98M
28
Daydreams
Daydreams
DREAMS
$ 0.00542316
+7.53%
+1.29%
+214.71%
$ 5.41M
$ 994.42K
29
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.02137
+1.52%
+12.98%
+11.11%
$ 4.78M
$ 3.54M
30
Agent Zero Token
Agent Zero Token
A0T
$ 2.59
+0.39%
+0.15%
+9.28%
$ 2.59M
$ 15.33K
31
ELIZAOS
ELIZAOS
ELIZAOS
$ 0.0001928
+0.37%
+3.39%
-20.14%
$ 1.79M
$ 361.36M
32
CharacterX
CharacterX
CAI
$ 0.01742509
-0.02%
+0.05%
+33.52%
$ 1.74M
$ 3.89K
33
HUMAN Protocol
HUMAN Protocol
HMT
$ 0.00145013
0.00%
--
+1.98%
$ 1.45M
$ 9.55
34
Cod3x
Cod3x
CDX
$ 0.0246472
+0.59%
+0.14%
+34.58%
$ 1.21M
$ 659.72
35
ORA Coin
ORA Coin
ORA
$ 0.00716371
+0.46%
+0.35%
+0.48%
$ 1.19M
$ 412.71
36
UOMI
UOMI
UOMI
$ 0.00023307
0.00%
--
+1.07%
$ 993.29K
$ 1.07K
37
ARC
ARC
ARC
$ 0.000676
+10.82%
+31.52%
+30.00%
$ 696.28K
$ 6.77M
38
4EVERLAND
4EVERLAND
4EVER
$ 0.00019252
+1.10%
+0.39%
+49.58%
$ 658.49K
$ 205.59K
39
Coral Protocol
Coral Protocol
CORAL
$ 6.144E-5
+2.66%
+12.70%
+14.54%
$ 614.21K
--
40
Hive Intelligence
Hive Intelligence
HINT
$ 0.0012984
+0.22%
-4.92%
-5.48%
$ 597.66K
$ 47.79M
41
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00249591
+0.88%
+0.19%
+22.40%
$ 592.34K
$ 441.76
42
Matrix AI Network
Matrix AI Network
MAN
$ 0.001
-5.26%
-2.70%
-30.77%
$ 515.90K
$ 2.49M
43
Heurist
Heurist
HEU
$ 0.00239155
+0.15%
+0.02%
-1.63%
$ 484.01K
$ 18.82K
44
SwarmNode.ai
SwarmNode.ai
SNAI
$ 0.0004616
+1.18%
+6.48%
+10.97%
$ 463.40K
$ 121.32M
45
ICPanda DAO
ICPanda DAO
PANDA
$ 0.00052535
+0.22%
-0.00%
-2.69%
$ 428.25K
$ 2.09K
46
Nookplot
Nookplot
NOOK
$ 3.99E-6
-2.44%
+32.50%
+6.97%
$ 395.12K
--
47
DecideAI
DecideAI
DCD
$ 0.00067408
+0.29%
-0.01%
-0.06%
$ 391.51K
$ 139.29
48
ai16z
ai16z
AI16Z
$ 0.00033747
-1.47%
+0.04%
+16.41%
$ 371.07K
$ 10.46K
49
Neurobro
Neurobro
BRO
$ 0.00036984
+0.30%
+0.09%
+7.78%
$ 367.24K
$ 281.02
50
evo
evo
EVO
$ 3.31E-6
-0.30%
-16.70%
+152.67%
$ 330.84K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

এআই ফ্রেমওয়ার্ক টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
এআই ফ্রেমওয়ার্ক টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 116 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $2.85B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা এআই ফ্রেমওয়ার্ক টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা এআই ফ্রেমওয়ার্ক টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 32.50% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে NOOK সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো এআই ফ্রেমওয়ার্ক টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 116 এআই ফ্রেমওয়ার্ক টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় এআই ফ্রেমওয়ার্ক টোকেনগুলোর মধ্যে M, VIRTUAL, EIGEN অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
এআই ফ্রেমওয়ার্ক বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব এআই ফ্রেমওয়ার্ক টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $2.85B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

এআই ফ্রেমওয়ার্ক সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।