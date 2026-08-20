ELIZAOS প্রাইস(ELIZAOS)
আজ ELIZAOS (ELIZAOS)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.0001889, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.21% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ELIZAOS থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি ELIZAOS-এর জন্য ৳ 0.0001889।
ELIZAOS বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1117 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 1.76M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 9.32B ELIZAOS। গত 24 ঘণ্টায়, ELIZAOS এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.00018 (নিম্ন) এবং ৳ 0.0002023 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 4.822974572203173837 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 0.0706865015938174643।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ELIZAOS গত ঘণ্টায় -1.57% এবং গত 7 দিনে -4.79% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 65.29K-তে পৌঁছেছে।
No.1117
84.69%
SOL
ELIZAOS এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 1.76M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 65.29K। ELIZAOS এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 9.32B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 10999986979.497707। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 2.08M।
-1.57%
+2.21%
-4.79%
-4.79%
ELIZAOS এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.000499157
|+2.21%
|30 দিন
|৳ -0.0002386
|-55.82%
|60 দিন
|৳ -0.0005018
|-72.66%
|90 দিন
|৳ -0.0007769
|-80.45%
আজ, ELIZAOS এর পরিবর্তন ৳ +0.000499157 (+2.21%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.0002386(-55.82%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ELIZAOS এর প্রাইস ৳ -0.0005018 (-72.66%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.0007769 (-80.45%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এখনই ELIZAOS প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি ELIZAOS-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
ELIZAOS মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
**বাজার গঠন** ELIZAOS_USDT ৪ ঘণ্টার বর্তমান মূল্য 0.0009606 USDT, যা কেন্দ্রীয় স্তর 0.0009420-এর উপরে 1.97% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং হাব সিস্টেমের নিরপেক্ষ অঞ্চলে অবস্থান করছে। MA এবং EMA-এর সংক্ষিপ্ত সময়ের সংমিশ্রণ উভয়ই ক্রয়ের প্রাধান্য দেখাচ্ছে এবং মূল্য গড়ের সিস্টেমের উপরের সীমায় চলছে। **শক্তির অবস্থা** MACD ডাইভারজেন্স সংকেত রেকর্ড করেছে, দ্রুত ও ধীর লাইনের দিক গড়ের সিস্টেমের সাথে বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করছে। RSI নিরপেক্ষ অঞ্চলে অবস্থান করছে, যার ফলে ক্রয় ও বিক্রয়ের শক্তি একটি স্পষ্ট দিক গ্রহণ করতে পারেনি। সংক্ষিপ্ত সময়ের গড় সমর্থন এবং মধ্যমেয়াদী সময়ের ডাইভারজেন্স সংকেত একই সময়ে বিদ্যমান, ফলে শক্তির গঠন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে। **গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তর** উপরের দিকে R1 অবস্থান করছে 0.0009760 (উর্ধ্বমুখী 1.60%), আর R2 অবস্থান করছে 0.001011 (উর্ধ্বমুখী 5.24%) যা নিকটস্থ এবং দূরবর্তী প্রতিরোধ গঠন করেছে। নিচের দিকে S1 অবস্থান করছে 0.0009070 (নিম্নমুখী 5.58%) এবং S2 অবস্থান করছে 0.0008730 (নিম্নমুখী 9.12%) যা প্রত্যাবর্তনের সন্দর্ভে সংকেত হিসেবে কাজ করে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, ELIZAOS এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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ElizaOS, the leading open-source agentic framework from the AI16z community, powers 200+ crypto-native plugins through a modular runtime and memory system, and with v2’s persistent state, live reasoning console, and upcoming Eliza Cloud unifying API access via a single “Eliza Key,” it’s evolving into a scalable agent-as-a-service platform for onchain and web2 use cases.
ELIZAOS সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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