ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারUNITREEআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন
Allora-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.28922 BDT। ALLO-এর মার্কেট ক্যাপ 57,988,610 BDT। ALLO-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Allora-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.28922 BDT। ALLO-এর মার্কেট ক্যাপ 57,988,610 BDT। ALLO-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ALLO সম্পর্কে আরও

ALLO প্রাইসের তথ্য

ALLO কী

ALLO হোয়াইটপেপার

ALLO অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

ALLO টোকেনোমিক্স

ALLO প্রাইস পূর্বাভাস

ALLO ইতিহাস

ALLO ক্রয়ের গাইড

ALLO-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

ALLO স্পট

ALLO USDT-M ফিউচার

প্রি-মার্কেট

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Allora লোগো

Allora প্রাইস(ALLO)

1 ALLO থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳35.3455762
৳35.3455762৳35.3455762
-3.26%1D
BDT
Allora (ALLO) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 07:33:19 (UTC+8)

Allora-এর আজকের প্রাইস

আজ Allora (ALLO)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.28922, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.26% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ALLO থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি ALLO-এর জন্য ৳ 0.28922

Allora বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #300 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 57.99M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 200.50M ALLO। গত 24 ঘণ্টায়, ALLO এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.28732 (নিম্ন) এবং ৳ 0.3071 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 208.102681894909207747 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 5.7154830296066582057

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ALLO গত ঘণ্টায় -1.69% এবং গত 7 দিনে +0.07% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 121.91K-তে পৌঁছেছে।

Allora (ALLO) এর মার্কেট তথ্য

No.300

৳ 57.99M
৳ 57.99M৳ 57.99M

৳ 121.91K
৳ 121.91K৳ 121.91K

৳ 289.22M
৳ 289.22M৳ 289.22M

200.50M
200.50M 200.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

785,499,999
785,499,999 785,499,999

20.05%

ETH

Allora এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 57.99M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 121.91K। ALLO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 200.50M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 785499999। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 289.22M

Allora-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.28732
৳ 0.28732৳ 0.28732
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.3071
৳ 0.3071৳ 0.3071
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.28732
৳ 0.28732৳ 0.28732

৳ 0.3071
৳ 0.3071৳ 0.3071

৳ 208.102681894909207747
৳ 208.102681894909207747৳ 208.102681894909207747

৳ 5.7154830296066582057
৳ 5.7154830296066582057৳ 5.7154830296066582057

-1.69%

-3.26%

+0.07%

+0.07%

Allora (ALLO) প্রাইসের হিস্টরি BDT

Allora এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ -1.1910955-3.26%
30 দিন৳ -0.1892-39.55%
60 দিন৳ -0.10518-26.67%
90 দিন৳ +0.19767+215.91%
Allora আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, ALLO এর পরিবর্তন ৳ -1.1910955 (-3.26%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Allora 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.1892(-39.55%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Allora 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ALLO এর প্রাইস ৳ -0.10518 (-26.67%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Allora 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.19767 (+215.91%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Allora (ALLO) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Allora প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Allora-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি Allora-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

Allora-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

ALLO মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 65% | বিয়ারিশ 35%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJনিরপেক্ষK ≈ D (±1%)কোন স্পষ্ট স্বল্পমেয়াদী দিকনির্দেশনা নেই, অপেক্ষা করুন এবং দেখুন।
পিভট পয়েন্টপিভট ≤ প্রাইস ≤ R1পিভট-R1 এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
StochRSI> 80ওভারবট অঞ্চলস্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
MACDগোল্ডেন ক্রসDIF > DEAবুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ1‑2টি ক্রয়20‑40% বিক্রয়বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।
BOLL (20,2)মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চমধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ1‑2টি ক্রয়20‑40% বিক্রয়বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।

ALLO_USDT ার ঘণ্টার সময়কালে কেন্দ্রীয় মান 0.29366-এর উপরে অবস্থান করছে। দামটি R1 প্রতিরোধ স্তর 0.30275-এর নিকটবর্তী এলাকায় অবস্থান করছে। গড় মূল্যরেখার সমষ্টি এবং কেন্দ্রীয় মান একত্রে বৃদ্ধির দিকে প্রবণ হওয়ার সংকেত দিচ্ছে। স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা কেন্দ্রীয় মান এবং প্রথম প্রতিরোধ স্তরের মধ্যে দোলচালনা করছে। MACD ইঙ্গিত সূচক সোনালী ক্রসওভার অবস্থায় রয়েছে। EMA এবং MA-এর স্বল্পমেয়াদী সমষ্টি ক্রয়ের সংকেত নিশ্চিত করেছে। RSI সূচক মাঝারি স্তরে অবস্থান করছে। গতিশীলতার বিতরণ দ্রুত ও ধীর সূচকের স্তরগুলোতে বিভক্ত হওয়ার চিত্র প্রকাশ করছে। দোলনশীলতা চরম বিস্তারের কোনো আলামত প্রকাশ করছে না। স্বল্পমেয়াদী গড় মূল্যরেখার কাছে ক্রয়ের চাপ সমর্থন পাচ্ছে, আর বিক্রয়ের চাপ বর্তমান মূল্যের কাছে বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। উপরের সর্বশেষ সন্দর্ভ স্তর R1 0.30275। এই স্তরটি বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.1% দূরে অবস্থান করছে। দ্বিতীয় স্তরের প্রতিরোধ স্তর R2 0.31488-এ অবস্থিত। নিচের সর্বশেষ সমর্থন স্তর কেন্দ্রীয় মান 0.29366-এ। এই স্তরটি বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.9% দূরে অবস্থান করছে। দ্বিতীয় স্তরের সমর্থন স্তর S1 0.28153-এ অবস্থিত। গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় মান বর্তমান মূল্যের দোলনের মূল সীমানা গঠন করছে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো Allora-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

কয়েকটি মূল কারণ অ্যালোরা (ALLO) এর দামকে প্রভাবিত করে:

1. বাজারের মনোভাব এবং সামগ্রিক ক্রিপ্টো বাজারের প্রবণতা
2. এক্সচেঞ্জগুলিতে ট্রেডিং ভলিউম এবং তরলতা
3. প্রকল্পের বিকাশের অগ্রগতি এবং প্রযুক্তিগত আপডেট
4. সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্যতা এবং ব্যবহারকারীর বৃদ্ধি
5. অংশীদারিত্বের ঘোষণা এবং সহযোগিতা
6. সামগ্রিক ক্রিপ্টো স্পেসকে প্রভাবিত করে এমন নিয়মাবলী সংক্রান্ত খবর
7. টোকেনের উপযোগিতা এবং স্টেকিং পদ্ধতি
8. অনুরূপ ব্লকচেইন প্রকল্পগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা
9. ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণগুলি, যেমন মুদ্রাস্ফীতি এবং সুদের হার
10. হুইল মুভমেন্ট এবং বড় হোল্ডারদের আচরণ

মানুষ কেন Allora-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজকের Allora (ALLO) এর দাম জানতে চায়: সচেতনভাবে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া, পোর্টফোলিওর মূল্য ট্র্যাক করা, কেনা-বেচার সময় ঠিক করা, বাজারের প্রবণতা মূল্যায়ন করা এবং ঝুঁকি পরিচালনা করা। রিয়েল-টাইম দামের তথ্য বিনিয়োগকারীদের লাভজনকতা এবং বাজারের মনোভাব মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে।

Allora এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Allora (ALLO) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ALLO এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Allora (ALLO) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Allora এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Allora এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? ALLO এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Allora প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ Allora কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Allora দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে ALLO কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Allora কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Allora (ALLO) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Allora তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Allora (ALLO) কিনবেন নির্দেশিকা

Allora দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

Allora এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

  • MEXC স্পট মার্কেট ঘুরে দেখুন

    MEXC স্পট মার্কেট ঘুরে দেখুন

    অতি-কম ফি দিয়ে 2,800+ টোকেন ট্রেড করুন।

    ফিউচার ট্রেডিং

    ফিউচার ট্রেডিং

    500x পর্যন্ত লিভারেজ এবং গভীর লিকুইডিটির সাথে ট্রেড করুন।

  • MEXC লঞ্চপুল

    MEXC লঞ্চপুল

    টোকেন স্টেক করুন এবং অসাধারণ এয়ারড্রপ উপভোগ করুন।

    MEXC প্রি-মার্কেট

    MEXC প্রি-মার্কেট

    নতুন টোকেনগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে তালিকাভুক্ত হওয়ার আগে কিনুন এবং বিক্রি করুন।

MEXC-তে অত্যন্ত কম ফি দিয়ে ট্রেডিং

MEXC থেকে Allora (ALLO) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

স্পট ট্রেডিং ফি:
--
মেকার
--
টেকার
ফিউচার ট্রেডিং ফি:
--
মেকার
--
টেকার

MEXC এর প্রতিযোগিতামূলক ট্রেডিং ফি দেখুন

তাছাড়া, আপনি MEXC-এর শূন্য ফি ফেস্টের মাধ্যমে কোনও ফি ছাড়াই নির্বাচিত স্পট টোকেন ট্রেড করতে পারবেন।

Allora (ALLO) কী?

Allora is a self-improving decentralized AI network. Allora enables applications to leverage smarter, more secure AI through a self-improving network of ML models.

Allora সম্পর্কিত রিসোর্স

Allora সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Allora ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

বিভাগ :

AI FrameworkArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Allora সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 07:33:19 (UTC+8)

Allora (ALLO) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Allora সম্পর্কে আরও জানুন

ALLO USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে ALLO-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে ALLO USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে Allora (ALLO) মার্কেটে ট্রেড করুন

স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ Allora প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।

পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
ALLO/USDT
৳35.355353
৳35.355353৳35.355353
-3.28%
411.73K (USDT)
ALLO/USDC
৳35.1952579
৳35.1952579৳35.1952579
-3.71%
190.63K (USDT)

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

MEXC-তে উপলভ্য মার্কেট ডেটা সহ শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি

হট

মার্কেটের মনোযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে আকর্ষণ করা বর্তমানে ট্রেন্ডিং ক্রিপ্টোকারেন্সি

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

নতুন যোগ করা হয়েছে

ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ সম্প্রতি লিস্টেড ক্রিপ্টোকারেন্সি

QoreChain

QoreChain

QOR

৳0.00000
৳0.00000৳0.00000

0.00%

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

৳33.7360705
৳33.7360705৳33.7360705

+1,280.25%

Optiview

Optiview

OV

৳28.633803
৳28.633803৳28.633803

-13.22%

Basecat

Basecat

BASECAT

৳1.1108889
৳1.1108889৳1.1108889

+6.06%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

৳4.97773551
৳4.97773551৳4.97773551

-0.93%

শীর্ষ গেইনার

আজকের সেরা ক্রিপ্টো পাম্প

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

৳0.08591363
৳0.08591363৳0.08591363

+181.20%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

৳0.018991434
৳0.018991434৳0.018991434

+78.62%

OFFICIAL TRUMP

OFFICIAL TRUMP

TRUMP

৳215.21181
৳215.21181৳215.21181

+22.20%

Hyperliquid

Hyperliquid

HYPE

৳8,566.921
৳8,566.921৳8,566.921

+13.33%

Cash Cat

Cash Cat

CASHCAT

৳13.8023974
৳13.8023974৳13.8023974

+11.05%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

ALLO-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

ALLO
ALLO
BDT
BDT

1 ALLO = 35.3455761 BDT