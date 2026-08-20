Allora প্রাইস(ALLO)
আজ Allora (ALLO)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.28922, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.26% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ALLO থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি ALLO-এর জন্য ৳ 0.28922।
Allora বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #300 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 57.99M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 200.50M ALLO। গত 24 ঘণ্টায়, ALLO এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.28732 (নিম্ন) এবং ৳ 0.3071 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 208.102681894909207747 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 5.7154830296066582057।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ALLO গত ঘণ্টায় -1.69% এবং গত 7 দিনে +0.07% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 121.91K-তে পৌঁছেছে।
No.300
20.05%
ETH
Allora এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 57.99M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 121.91K। ALLO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 200.50M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 785499999। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 289.22M।
-1.69%
-3.26%
+0.07%
+0.07%
Allora এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -1.1910955
|-3.26%
|30 দিন
|৳ -0.1892
|-39.55%
|60 দিন
|৳ -0.10518
|-26.67%
|90 দিন
|৳ +0.19767
|+215.91%
আজ, ALLO এর পরিবর্তন ৳ -1.1910955 (-3.26%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.1892(-39.55%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ALLO এর প্রাইস ৳ -0.10518 (-26.67%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.19767 (+215.91%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এখনই Allora প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Allora-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
ALLO মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 65% | বিয়ারিশ 35%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|নিরপেক্ষ
|K ≈ D (±1%)
|কোন স্পষ্ট স্বল্পমেয়াদী দিকনির্দেশনা নেই, অপেক্ষা করুন এবং দেখুন।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|> 80
|ওভারবট অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|1‑2টি ক্রয়
|20‑40% বিক্রয়
|বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।
|BOLL (20,2)
|মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চ
|মধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|1‑2টি ক্রয়
|20‑40% বিক্রয়
|বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।
ALLO_USDT ার ঘণ্টার সময়কালে কেন্দ্রীয় মান 0.29366-এর উপরে অবস্থান করছে। দামটি R1 প্রতিরোধ স্তর 0.30275-এর নিকটবর্তী এলাকায় অবস্থান করছে। গড় মূল্যরেখার সমষ্টি এবং কেন্দ্রীয় মান একত্রে বৃদ্ধির দিকে প্রবণ হওয়ার সংকেত দিচ্ছে। স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা কেন্দ্রীয় মান এবং প্রথম প্রতিরোধ স্তরের মধ্যে দোলচালনা করছে। MACD ইঙ্গিত সূচক সোনালী ক্রসওভার অবস্থায় রয়েছে। EMA এবং MA-এর স্বল্পমেয়াদী সমষ্টি ক্রয়ের সংকেত নিশ্চিত করেছে। RSI সূচক মাঝারি স্তরে অবস্থান করছে। গতিশীলতার বিতরণ দ্রুত ও ধীর সূচকের স্তরগুলোতে বিভক্ত হওয়ার চিত্র প্রকাশ করছে। দোলনশীলতা চরম বিস্তারের কোনো আলামত প্রকাশ করছে না। স্বল্পমেয়াদী গড় মূল্যরেখার কাছে ক্রয়ের চাপ সমর্থন পাচ্ছে, আর বিক্রয়ের চাপ বর্তমান মূল্যের কাছে বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। উপরের সর্বশেষ সন্দর্ভ স্তর R1 0.30275। এই স্তরটি বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.1% দূরে অবস্থান করছে। দ্বিতীয় স্তরের প্রতিরোধ স্তর R2 0.31488-এ অবস্থিত। নিচের সর্বশেষ সমর্থন স্তর কেন্দ্রীয় মান 0.29366-এ। এই স্তরটি বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.9% দূরে অবস্থান করছে। দ্বিতীয় স্তরের সমর্থন স্তর S1 0.28153-এ অবস্থিত। গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় মান বর্তমান মূল্যের দোলনের মূল সীমানা গঠন করছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Allora এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Allora (ALLO) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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