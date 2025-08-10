GLORIA সম্পর্কে আরও

Gloria AI লোগো

Gloria AI প্রাইস (GLORIA)

তালিকাভুক্ত নয়

Gloria AI (GLORIA) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00152843
$0.00152843$0.00152843
+11.90%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Gloria AI (GLORIA) এর প্রাইস

Gloria AI(GLORIA) বর্তমানে 0.00152843USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 764.22KUSD। GLORIA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Gloria AI এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+11.92%
Gloria AI এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
500.00M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ GLORIA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GLORIA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Gloria AI (GLORIA) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Gloria AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00016282 ছিল।
গত 30 দিনে, Gloria AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002436268 ছিল।
গত 60 দিনে, Gloria AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009460287 ছিল।
গত 90 দিনে, Gloria AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0025458737692789665 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00016282+11.92%
30 দিন$ -0.0002436268-15.93%
60 দিন$ -0.0009460287-61.89%
90 দিন$ -0.0025458737692789665-62.48%

Gloria AI (GLORIA) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Gloria AI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00133273
$ 0.00133273$ 0.00133273

$ 0.00145875
$ 0.00145875$ 0.00145875

$ 0.00790726
$ 0.00790726$ 0.00790726

+6.66%

+11.92%

+77.60%

Gloria AI (GLORIA) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 764.22K
$ 764.22K$ 764.22K

--
----

500.00M
500.00M 500.00M

Gloria AI (GLORIA) কী?

Gloria is an AI-powered data platform that provides real-time, highly curated, customizable news data. The product has been in development at Crypto Briefing (http://www.cryptobriefing.com), a leading independent news & media company that's been covering the crypto sector since 2017. Gloria's main goal is to provide ultra-low latency crypto news data to AI agents, traders, & other platforms that need high-fidelity signals to make efficient trades & investment decisions.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Gloria AI (GLORIA) এর টোকেনোমিক্স

Gloria AI (GLORIA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GLORIAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

GLORIA থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 GLORIA থেকে VND
40.22063545
1 GLORIA থেকে AUD
A$0.0023384979
1 GLORIA থেকে GBP
0.0011310382
1 GLORIA থেকে EUR
0.0012991655
1 GLORIA থেকে USD
$0.00152843
1 GLORIA থেকে MYR
RM0.0064805432
1 GLORIA থেকে TRY
0.0621612481
1 GLORIA থেকে JPY
¥0.22467921
1 GLORIA থেকে ARS
ARS$2.024405535
1 GLORIA থেকে RUB
0.1222591157
1 GLORIA থেকে INR
0.1340738796
1 GLORIA থেকে IDR
Rp24.6520933229
1 GLORIA থেকে KRW
2.1228058584
1 GLORIA থেকে PHP
0.0867384025
1 GLORIA থেকে EGP
￡E.0.0741899922
1 GLORIA থেকে BRL
R$0.0082993749
1 GLORIA থেকে CAD
C$0.0020939491
1 GLORIA থেকে BDT
0.1854596962
1 GLORIA থেকে NGN
2.3406224177
1 GLORIA থেকে UAH
0.0631394433
1 GLORIA থেকে VES
Bs0.19563904
1 GLORIA থেকে CLP
$1.47646338
1 GLORIA থেকে PKR
Rs0.4330959248
1 GLORIA থেকে KZT
0.8248325338
1 GLORIA থেকে THB
฿0.0493988576
1 GLORIA থেকে TWD
NT$0.045700057
1 GLORIA থেকে AED
د.إ0.0056093381
1 GLORIA থেকে CHF
Fr0.001222744
1 GLORIA থেকে HKD
HK$0.0119828912
1 GLORIA থেকে MAD
.د.م0.0138170072
1 GLORIA থেকে MXN
$0.0283829451
1 GLORIA থেকে PLN
0.0055634852
1 GLORIA থেকে RON
лв0.0066486705
1 GLORIA থেকে SEK
kr0.0146270751
1 GLORIA থেকে BGN
лв0.0025524781
1 GLORIA থেকে HUF
Ft0.5186268676
1 GLORIA থেকে CZK
0.0320664614
1 GLORIA থেকে KWD
د.ك0.00046617115
1 GLORIA থেকে ILS
0.0052425149