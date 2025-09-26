MIRA

Mira is the decentralized verification network that makes AI outputs trustworthy. By transforming AI-generated content into verifiable claims and using blockchain consensus across multiple AI models, Mira eliminates the need for human verification.

নামMIRA

র‍্যাঙ্কNo.456

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)24.10%

সার্কুলেশন সরবরাহ191,244,643

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,000,000,000

মোট সাপ্লাই1,000,000,000

সার্কুলেশন রেট0.1912%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ2.6137017692109104,2025-09-26

সর্বনিম্ন প্রাইস0.22084510460998408,2025-10-10

পাবলিক ব্লকচেইনBASE

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

