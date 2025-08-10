Neurobro প্রাইস (BRO)
Neurobro(BRO) বর্তমানে 0.00378056USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.02MUSD। BRO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BRO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BRO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Neurobro থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00075952 ছিল।
গত 30 দিনে, Neurobro থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001582652 ছিল।
গত 60 দিনে, Neurobro থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0016254271 ছিল।
গত 90 দিনে, Neurobro থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.005833812569121081 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00075952
|+25.14%
|30 দিন
|$ -0.0001582652
|-4.18%
|60 দিন
|$ -0.0016254271
|-42.99%
|90 দিন
|$ -0.005833812569121081
|-60.67%
Neurobro এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.09%
+25.14%
+63.81%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Neurobro is an AI-powered agent designed to revolutionize cryptocurrency research and education. The project aims to bridge the gap between complex blockchain systems and everyday users by providing real-time market insights, personalized education, and actionable analytics. Neurobro operates as an independent crypto market analyst and influencer who uses automation to streamline the analysis-to-content process.
