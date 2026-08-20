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Daydreams-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00522879 USD। DREAMS-এর মার্কেট ক্যাপ 5,227,089 USD। DREAMS-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Daydreams-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00522879 USD। DREAMS-এর মার্কেট ক্যাপ 5,227,089 USD। DREAMS-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

DREAMS সম্পর্কে আরও

DREAMS প্রাইসের তথ্য

DREAMS কী

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Daydreams প্রাইস (DREAMS)

তালিকাভুক্ত নয়

1 DREAMS থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00476126
$0.00476126$0.00476126
+0.98%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Daydreams (DREAMS) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:16:00 (UTC+8)

Daydreams-এর আজকের প্রাইস

আজ Daydreams (DREAMS)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00522879, যা গত 24 ঘণ্টায় 120.97% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান DREAMS থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি DREAMS-এর জন্য $ 0.00522879

Daydreams বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 5,227,089 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.76M DREAMS। গত 24 ঘণ্টায়, DREAMS এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0023636 (নিম্ন) এবং $ 0.00563195 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.03903129 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00140559

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, DREAMS গত ঘণ্টায় +2.23% এবং গত 7 দিনে +190.59% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.01M-তে পৌঁছেছে।

Daydreams (DREAMS) এর মার্কেট তথ্য

$ 5.23M
$ 5.23M$ 5.23M

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

$ 5.23M
$ 5.23M$ 5.23M

999.76M
999.76M 999.76M

999,758,942.778665
999,758,942.778665 999,758,942.778665

Daydreams এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 5.23M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.01M। DREAMS এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.76M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999758942.778665। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 5.23M

Daydreams-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0023636
$ 0.0023636$ 0.0023636
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00563195
$ 0.00563195$ 0.00563195
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0023636
$ 0.0023636$ 0.0023636

$ 0.00563195
$ 0.00563195$ 0.00563195

$ 0.03903129
$ 0.03903129$ 0.03903129

$ 0.00140559
$ 0.00140559$ 0.00140559

+2.23%

+120.97%

+190.59%

+190.59%

Daydreams (DREAMS) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Daydreams থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0028625 ছিল।
গত 30 দিনে, Daydreams থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0065964584 ছিল।
গত 60 দিনে, Daydreams থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0029508143 ছিল।
গত 90 দিনে, Daydreams থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000012893318182492 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.0028625+120.97%
30 দিন$ +0.0065964584+126.16%
60 দিন$ +0.0029508143+56.43%
90 দিন$ -0.000012893318182492-0.00%

Daydreams এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Daydreams (DREAMS) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, DREAMS এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Daydreams (DREAMS) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Daydreams এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Daydreams এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? DREAMS এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Daydreams প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Daydreams (DREAMS) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

AI AgentsAI ApplicationsAI Framework

Daydreams সম্পর্কে

Daydreams-এর বর্তমান দাম কত?

Daydreams Tk0.6430315627878289812000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 120.96% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই লাইভ তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলোতে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম মার্কেট ট্রেডিং ডেটা প্রতিফলিত করে।

DREAMS-এর সাথে বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো মার্কেটের তুলনা কীভাবে হয়?

তার দৈনিক পরিবর্তন 120.96% অন্যান্য বাজারের গড়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যদি DREAMS বাজারের চেয়ে ভালো পারফর্ম করছে, তাহলে এটি দেখায় যে ক্রয়ের আগ্রহ শক্তিশালী বা তার ইকোসিস্টেমের জন্য ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটেছে।

Daydreams-এর তুলনায় Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Base Ecosystem,Starknet Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,AI Applications,AI Framework,x402 Ecosystem,Base Native টোকেনগুলো কীভাবে পারফর্ম করছে?

Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Base Ecosystem,Starknet Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,AI Applications,AI Framework,x402 Ecosystem,Base Native সেগমেন্টের মধ্যে, DREAMS ট্রেডিং ভলিউম, মার্কেট ক্যাপ এবং -- নেটওয়ার্কে চলমান কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শন করছে।

আজ Daydreams-এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন কত?

Tk642822375.44461915692000 মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের সাথে, DREAMS #1549 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা অন্যান্য টোকেনের তুলনায় তার আপেক্ষিক পরিপক্কতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী কী সীমা?

আজকের দাম Tk0.290673253621834608000 থেকে Tk0.6926117916464255460000 পর্যন্ত ছিল, যা অস্থিরতা এবং বাজারের কাঠামো ট্র্যাক করা ট্রেডারদের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য দেয়।

DREAMS কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

Daydreams ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই শক্তিশালী দামের প্রবণতা এবং বাজারের তরলতার উন্নতির সাথে সম্পর্কিত।

সাপ্লাই কীভাবে DREAMS-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

999758942.778665 টোকেন প্রচলনে থাকায়, সাপ্লাই স্তর সীমিততা এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়ন নির্ধারণে সহায়তা করে, বিশেষ করে অন্যান্য টোকেনের সাথে তুলনা করলে যাদের ইনফ্লেশনারি বা ডিফ্লেশনারি মডেল রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Daydreams সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:16:00 (UTC+8)

Daydreams (DREAMS) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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