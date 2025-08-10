A0T সম্পর্কে আরও

A0T প্রাইসের তথ্য

A0T হোয়াইটপেপার

A0T অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

A0T টোকেনোমিক্স

A0T প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Agent Zero Token লোগো

Agent Zero Token প্রাইস (A0T)

তালিকাভুক্ত নয়

Agent Zero Token (A0T) লাইভ প্রাইস চার্ট

$2.25
$2.25$2.25
+27.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Agent Zero Token (A0T) এর প্রাইস

Agent Zero Token(A0T) বর্তমানে 2.25USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.27MUSD। A0T থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Agent Zero Token এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+27.08%
Agent Zero Token এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.00M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ A0T থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। A0T এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Agent Zero Token (A0T) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Agent Zero Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.479465 ছিল।
গত 30 দিনে, Agent Zero Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4309346250 ছিল।
গত 60 দিনে, Agent Zero Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.9126670500 ছিল।
গত 90 দিনে, Agent Zero Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.238301516953755 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.479465+27.08%
30 দিন$ +0.4309346250+19.15%
60 দিন$ -0.9126670500-40.56%
90 দিন$ +0.238301516953755+11.85%

Agent Zero Token (A0T) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Agent Zero Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 1.67
$ 1.67$ 1.67

$ 2.34
$ 2.34$ 2.34

$ 5.22
$ 5.22$ 5.22

-2.87%

+27.08%

+68.00%

Agent Zero Token (A0T) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

--
----

1.00M
1.00M 1.00M

Agent Zero Token (A0T) কী?

Agent Zero (A0) is a next-generation AI assistant running in its own virtual computer, fully self-contained within a Docker environment. Unlike traditional AI chatbots, A0 has full access to a Linux system, enabling it to write and execute code, install and use software, browse the web, and much more. A0 isn't just a tool—it’s an autonomous, evolving digital colleague. Its capabilities are not predefined; instead, it can create and adapt new tools on the fly, allowing for limitless customization and growth. This makes A0 one of a kind—an all-in-one, self-improving AI companion.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Agent Zero Token (A0T) এর টোকেনোমিক্স

Agent Zero Token (A0T) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। A0Tটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Agent Zero Token (A0T) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

A0T থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 A0T থেকে VND
59,208.75
1 A0T থেকে AUD
A$3.4425
1 A0T থেকে GBP
1.665
1 A0T থেকে EUR
1.9125
1 A0T থেকে USD
$2.25
1 A0T থেকে MYR
RM9.54
1 A0T থেকে TRY
91.5075
1 A0T থেকে JPY
¥330.75
1 A0T থেকে ARS
ARS$2,980.125
1 A0T থেকে RUB
179.9775
1 A0T থেকে INR
197.37
1 A0T থেকে IDR
Rp36,290.3175
1 A0T থেকে KRW
3,124.98
1 A0T থেকে PHP
127.6875
1 A0T থেকে EGP
￡E.109.215
1 A0T থেকে BRL
R$12.2175
1 A0T থেকে CAD
C$3.0825
1 A0T থেকে BDT
273.015
1 A0T থেকে NGN
3,445.6275
1 A0T থেকে UAH
92.9475
1 A0T থেকে VES
Bs288
1 A0T থেকে CLP
$2,173.5
1 A0T থেকে PKR
Rs637.56
1 A0T থেকে KZT
1,214.235
1 A0T থেকে THB
฿72.72
1 A0T থেকে TWD
NT$67.275
1 A0T থেকে AED
د.إ8.2575
1 A0T থেকে CHF
Fr1.8
1 A0T থেকে HKD
HK$17.64
1 A0T থেকে MAD
.د.م20.34
1 A0T থেকে MXN
$41.7825
1 A0T থেকে PLN
8.19
1 A0T থেকে RON
лв9.7875
1 A0T থেকে SEK
kr21.5325
1 A0T থেকে BGN
лв3.7575
1 A0T থেকে HUF
Ft763.47
1 A0T থেকে CZK
47.205
1 A0T থেকে KWD
د.ك0.68625
1 A0T থেকে ILS
7.7175