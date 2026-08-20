BUDDY BEAR প্রাইস (BUDDY)
আজ BUDDY BEAR (BUDDY)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.070761, যা গত 24 ঘণ্টায় 10.57% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BUDDY থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি BUDDY-এর জন্য $ 0.070761।
BUDDY BEAR বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 707,613 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 10.00M BUDDY। গত 24 ঘণ্টায়, BUDDY এর ট্রেড হয়েছে $ 0.062803 (নিম্ন) এবং $ 0.070618 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.079501 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.05139।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BUDDY গত ঘণ্টায় +1.27% এবং গত 7 দিনে +21.86% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 5.65K-তে পৌঁছেছে।
BUDDY BEAR এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 707.61K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 5.65K। BUDDY এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 10.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 10000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 707.61K।
+1.27%
+10.57%
+21.86%
+21.86%
আজকে, BUDDY BEAR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00676183 ছিল।
গত 30 দিনে, BUDDY BEAR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, BUDDY BEAR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, BUDDY BEAR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00000030783375959 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00676183
|+10.57%
|30 দিন
|$ 0
|--
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ +0.00000030783375959
|+0.00%
2040 সালে, BUDDY BEAR এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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BUDDY BEAR-এর বর্তমান লাইভ দাম কত?
BUDDY BEAR-এর দাম Tk8.70211969010604108000 এবং গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন হয়েছে 10.56%।
আজকে কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ দেখা যাচ্ছে?
মূল এক্সচেঞ্জগুলিতে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে, যা সক্রিয় বাজার অংশগ্রহণ এবং ধারাবাহিক তরলতার ইঙ্গিত দেয়।
BUDDY বাজারের তরলতা কতটা?
--/100 তরলতার স্কোর দেখায় অর্ডার বুক কতটা গভীর, বড় অর্ডার কতটা দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হতে পারে এবং প্রধান ট্রেডিং পেয়ারগুলিতে স্প্রেড কতটা সংকীর্ণ।
দৈনিক ট্রেডিং পরিসর কী ইঙ্গিত দেয়?
Tk7.72345250770522884000 এবং Tk8.68453368770803704000 মধ্যে দামের পরিবর্তন বর্তমান অস্থিরতা এবং দিনের মধ্যে গতিশীলতাকে তুলে ধরে।
BUDDY BEAR-এর বর্তমান বাজারে র্যাঙ্কিং কী?
বর্তমানে এটি #3092 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে এবং Tk87021565.83817365564000 বাজার মূলধন দ্বারা সমর্থিত।
সরবরাহ দামের স্থিতিশীলতায় কী ভূমিকা পালন করে?
10000000.0 টোকেনের প্রচলিত সরবরাহ দামের আচরণকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে উচ্চ চাহিদা বা স্বল্পতার সময়ে।
BUDDY BEAR-এর তরলতার প্রোফাইলকে কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?
তরলতা নির্ভর করে মার্কেট মেকারের কার্যকলাপ, ট্রেডিং পেয়ারের বৈচিত্র্য, এক্সচেঞ্জের গভীরতা এবং -- নেটওয়ার্কের ইকোসিস্টেম অংশগ্রহণের উপর।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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