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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ টন মিম টোকেনসমূহ

টন মিম সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1564
+1.57%
+13.69%
+15.29%
$ 155.12M
$ 4.20M
2
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005687
+0.67%
+7.75%
+7.61%
$ 44.46M
$ 10.65M
3
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0004086
+0.96%
+7.08%
+10.04%
$ 40.77M
$ 216.88M
4
Utya
Utya
UTYA
$ 0.03371156
-1.65%
+0.17%
+7.65%
$ 33.74M
$ 696.11K
5
DOGS
DOGS
DOGS
$ 0.00003798
+0.71%
+10.84%
+12.29%
$ 19.87M
$ 3.39B
6
Resistance Dog
Resistance Dog
REDO
$ 0.07117
+1.80%
+6.54%
-2.82%
$ 7.24M
$ 898.92K
7
Groyper
Groyper
GROYP
$ 0.069277
-0.14%
+0.11%
+12.80%
$ 3.47M
$ 50.39K
8
PX
PX
PX
$ 0.0119
+0.85%
+4.42%
0.00%
$ 2.31M
$ 719.20K
9
Hot Cherry
Hot Cherry
CHERRY
$ 1.603E-5
-0.31%
+25.20%
+22.27%
$ 1.60M
--
10
The Official 67 Coin
The Official 67 Coin
67
$ 0.001552
+1.97%
-0.06%
+35.05%
$ 1.55M
$ 52.20M
11
Donotfomoew
Donotfomoew
MOEW
$ 0.0002394
+0.59%
+6.34%
+6.57%
$ 1.49M
$ 184.91M
12
Povel Durev
Povel Durev
DUREV
$ 0.00817933
+1.05%
+0.05%
+1.27%
$ 788.68K
$ 853.42
13
BUDDY BEAR
BUDDY BEAR
BUDDY
$ 0.073385
-0.21%
+0.15%
+31.46%
$ 733.85K
$ 6.28K
14
NikolAI
NikolAI
NIKO
$ 0.0007021
+0.01%
--
-0.11%
$ 702.10K
$ 11.02
15
Tony from TON
Tony from TON
TONY
$ 0.00058893
-0.67%
+0.19%
+5.31%
$ 588.93K
$ 14.58K
16
Matrix AI Network
Matrix AI Network
MAN
$ 0.00113
+13.00%
+25.56%
-24.67%
$ 539.78K
$ 2.88M
17
TON FISH MEMECOIN
TON FISH MEMECOIN
FISH
$ 1.522E-9
+1.00%
+6.30%
+6.73%
$ 457.71K
--
18
Pepe Grinch
Pepe Grinch
GRINCH
$ 0.00042681
-1.21%
-0.09%
-16.59%
$ 426.81K
$ 6.35K
19
BUILD
BUILD
BUILD
$ 0.01491918
0.00%
+0.01%
+2.41%
$ 361.99K
$ 24.26
20
Make TON Great Again
Make TON Great Again
MTONGA
$ 0.00358867
+0.05%
+0.00%
-0.80%
$ 358.66K
$ 3.96K
21
1RUS DAO
1RUS DAO
1RUSD
$ 3.783E-5
0.00%
+0.30%
-1.30%
$ 302.67K
--
22
Paper Plane
Paper Plane
PLANE
$ 0.00284528
+0.15%
+0.08%
+2.65%
$ 278.80K
$ 7.08K
23
DIAMOND HANDS
DIAMOND HANDS
DIAMOND
$ 0.00025268
0.00%
--
-2.87%
$ 252.68K
$ 107.82
24
Mittens
Mittens
MITTENS
$ 0.00021239
-13.98%
+0.04%
-8.54%
$ 212.39K
$ 10.90K
25
Durovs Dog
Durovs Dog
PYONYA
$ 0.00018
+1.79%
+0.24%
-2.04%
$ 166.24K
$ 2.96K
26
TON Cats Jetton
TON Cats Jetton
CATS
$ 2.433E-5
0.00%
+0.50%
+0.58%
$ 162.21K
--
27
Gramming
Gramming
GRAMMING
$ 0.00013151
-0.39%
+0.46%
+3.08%
$ 131.56K
$ 6.16K
28
Huebel Bolt
Huebel Bolt
BOLT
$ 0.02138152
+5.13%
+0.06%
+3.32%
$ 128.30K
$ 4.61
29
COFFEE
COFFEE
COFE
$ 1.579E-5
0.00%
-1.40%
0.00%
$ 126.29K
--
30
Make Gram Great Again
Make Gram Great Again
MGRMGA
$ 1.08E-6
-12.20%
+47.70%
+59.00%
$ 107.47K
--
31
Ton Cat
Ton Cat
TCAT
$ 0.00014919
+0.15%
+0.08%
-5.05%
$ 95.04K
$ 108.07
32
Gotta Go Fast
Gotta Go Fast
FAST
$ 9.309E-5
-1.23%
-1.90%
-22.95%
$ 93.09K
--
33
FPI Bank
FPI Bank
FPIBANK
$ 0.00014252
-0.45%
+0.03%
+2.27%
$ 92.34K
$ 198.26
34
ZOICH
ZOICH
ZOICH
$ 9.059E-5
+0.57%
-4.30%
-12.58%
$ 90.59K
--
35
The Resistance Cat
The Resistance Cat
$RECA
$ 0.00866708
+0.08%
+0.10%
+3.21%
$ 85.30K
$ 632.68
36
DuckCoin
DuckCoin
DUCK
$ 8.237E-5
-0.07%
+7.30%
+1.01%
$ 82.37K
--
37
Ton Inu
Ton Inu
TINU
$ 7.512E-5
0.00%
+1.40%
-2.69%
$ 75.12K
--
38
TONSKI
TONSKI
TONSKI
$ 0.00071067
+0.08%
+0.05%
-4.31%
$ 71.12K
$ 1.12
39
Resistance Girl
Resistance Girl
REGI
$ 0.00068074
+2.33%
+0.06%
-6.64%
$ 68.07K
$ 13.05
40
SAD MEOW
SAD MEOW
SADMEOW
$ 6.281E-5
+2.93%
-3.80%
+12.16%
$ 62.81K
--
41
Tonio
Tonio
TONIO
$ 0.00051192
+0.15%
--
+2.32%
$ 51.19K
$ 351.83
42
ARBUZ
ARBUZ
ARBUZ
$ 0.01182439
0.00%
--
+1.41%
$ 47.30K
$ 6.68
43
Cubigator
Cubigator
CUB
$ 4.211E-5
0.00%
+0.10%
+0.91%
$ 42.11K
--
44
WATCoin
WATCoin
WAT
$ 2.99E-6
+0.67%
+5.50%
+3.10%
$ 38.49K
--
45
Shitcoin on TON
Shitcoin on TON
SHIT
$ 0.00040195
0.00%
--
+0.79%
$ 29.06K
$ 1.24
46
Gram Morning
Gram Morning
GM
$ 2.627E-5
+0.54%
+15.10%
+50.37%
$ 26.27K
--
47
Kakaxa
Kakaxa
KAKAXA
$ 0.0002523
0.00%
--
0.00%
$ 25.08K
$ 6.74
48
PUMPCORN
PUMPCORN
PUMPCORN
$ 2.326E-5
0.00%
-0.40%
-1.02%
$ 23.26K
--
49
MMM
MMM
MMM
$ 0.00108691
0.00%
--
-0.17%
$ 22.83K
$ 4.67
50
meh on TON
meh on TON
MEH
$ 2.202E-5
0.00%
-9.70%
-9.53%
$ 22.00K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

টন মিম টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
টন মিম টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 58 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $319.69M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা টন মিম টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা টন মিম টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 47.70% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে MGRMGA সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো টন মিম টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 58 টন মিম টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় টন মিম টোকেনগুলোর মধ্যে WIF, ROSE, NOT অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
টন মিম বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব টন মিম টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $319.69M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

টন মিম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।