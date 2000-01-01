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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ TON বাস্তুতন্ত্র টোকেনসমূহ

TON বাস্তুতন্ত্র সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999244
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 182.97B
$ 101.56B
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 4.49B
$ 1.45M
3
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.388
-0.14%
+5.45%
+4.82%
$ 3.73B
$ 1.06M
4
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.35B
$ 6.21M
5
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.101
+0.68%
+16.76%
+16.85%
$ 911.53M
$ 8.94M
6
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.9988
0.00%
+0.10%
+0.11%
$ 337.18M
$ 259.35K
7
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1564
+1.57%
+13.69%
+15.29%
$ 155.12M
$ 4.20M
8
$ 218.63
+0.05%
-0.42%
-3.35%
$ 143.15M
$ 331.14
9
$ 349.6
0.00%
+3.71%
+1.95%
$ 136.09M
$ 214.48
10
$ 344.86
-0.07%
-0.04%
-1.10%
$ 132.87M
$ 228.29
11
GoMining
GoMining
GOMINING
$ 0.3096
+0.19%
+7.67%
+7.22%
$ 124.88M
$ 922.29K
12
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,465.82
+0.07%
+0.03%
+2.90%
$ 122.17M
$ 41.83M
13
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 40.48
0.00%
+0.05%
-2.20%
$ 84.00M
$ 2.12K
14
$ 548.67
+0.16%
+0.51%
-7.25%
$ 78.58M
$ 112.20
15
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
$ 0.0000000003581
+0.56%
+11.09%
+9.90%
$ 64.27M
$ 277.83T
16
$ 266.09
+0.02%
+2.19%
+0.34%
$ 59.81M
$ 221.12
17
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005687
+0.67%
+7.75%
+7.61%
$ 44.46M
$ 10.65M
18
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0004086
+0.96%
+7.08%
+10.04%
$ 40.77M
$ 216.88M
19
Utya
Utya
UTYA
$ 0.03371156
-1.65%
+0.17%
+7.65%
$ 33.74M
$ 696.11K
20
STON
STON
STON
$ 0.44613
-0.16%
+0.03%
+3.57%
$ 31.44M
$ 8.67K
21
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.04931
+0.81%
+2.28%
+9.03%
$ 22.58M
$ 1.36M
22
DOGS
DOGS
DOGS
$ 0.00003798
+0.71%
+10.84%
+12.29%
$ 19.87M
$ 3.39B
23
EVAA Protocol
EVAA Protocol
EVAA
$ 0.7632
-0.66%
+0.12%
-3.50%
$ 13.65M
$ 123.09K
24
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0.0001814
+0.22%
+5.37%
+3.58%
$ 11.74M
$ 453.53M
25
Hipo Staked GRAM
Hipo Staked GRAM
HGRAM
$ 1.58
0.00%
+0.11%
+4.64%
$ 11.13M
$ 289.68
26
SK Hynix xStock
SK Hynix xStock
SKHYX
$ 162.37
+0.23%
+0.01%
-4.01%
$ 8.42M
$ 769.60K
27
PinGo
PinGo
PINGO
$ 0.0286749
-0.21%
-0.00%
+8.05%
$ 7.71M
$ 16.14K
28
Resistance Dog
Resistance Dog
REDO
$ 0.07117
+1.80%
+6.54%
-2.82%
$ 7.24M
$ 898.92K
29
Microsoft xStock
Microsoft xStock
MSFTX
$ 484.78
+0.40%
+0.01%
-2.32%
$ 6.98M
$ 46.11K
30
00 Token
00 Token
00
$ 0.01523291
-0.24%
+0.09%
+52.15%
$ 5.69M
$ 343.07K
31
ARTDRA Coin
ARTDRA Coin
ARTDRA
$ 0.02046178
0.00%
--
0.00%
$ 4.52M
$ 61.39
32
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.3256
+0.09%
-1.25%
+34.70%
$ 4.49M
$ 183.62K
33
FORT Token
FORT Token
FRT
$ 7.38
-6.11%
-0.06%
-23.04%
$ 3.66M
$ 30.35K
34
Groyper
Groyper
GROYP
$ 0.069277
-0.14%
+0.11%
+12.80%
$ 3.47M
$ 50.39K
35
Broadcom xStock
Broadcom xStock
AVGOX
$ 368.77
+0.16%
-0.02%
-12.13%
$ 3.12M
$ 479.41K
36
$ 0.0017407
-0.05%
+18.79%
+24.10%
$ 3.11M
$ 33.10M
37
PX
PX
PX
$ 0.0119
+0.85%
+4.42%
0.00%
$ 2.31M
$ 719.20K
38
$ 317.82
-0.13%
+1.87%
+3.57%
$ 1.90M
$ 184.89
39
bemo Staked TON
bemo Staked TON
STTON
$ 1.6
0.00%
+0.04%
+2.56%
$ 1.87M
$ 673.51
40
Hipo Governance Token
Hipo Governance Token
HPO
$ 0.00217753
-0.34%
+0.06%
-0.46%
$ 1.69M
$ 25.07
41
Berkshire Hathaway xStock
Berkshire Hathaway xStock
BRK.BX
$ 502.86
-0.01%
+0.00%
-0.86%
$ 1.61M
$ 40.40K
42
The Official 67 Coin
The Official 67 Coin
67
$ 0.001552
+1.97%
-0.06%
+35.05%
$ 1.55M
$ 52.20M
43
Donotfomoew
Donotfomoew
MOEW
$ 0.0002394
+0.59%
+6.34%
+6.57%
$ 1.49M
$ 184.91M
44
PirateCash
PirateCash
PIRATE
$ 0.02011658
+0.07%
+0.02%
+1.74%
$ 1.41M
$ 174.20K
45
GOATS
GOATS
GOATS
$ 6.712E-5
-0.01%
+0.20%
-0.93%
$ 1.31M
--
46
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0.0012928
-0.06%
+13.37%
+12.16%
$ 1.20M
$ 106.36M
47
Chevron xStock
Chevron xStock
CVXX
$ 206.95
-1.19%
+0.03%
+2.31%
$ 1.19M
$ 112.02
48
iShares Silver Trust xStock
iShares Silver Trust xStock
SLVX
$ 60.91
-0.02%
+0.07%
+3.85%
$ 1.13M
$ 3.64K
49
Storm Trade
Storm Trade
STORM
$ 0.004043
0.00%
+2.93%
-6.00%
$ 1.04M
$ 20.25M
50
Eli Lilly xStock
Eli Lilly xStock
LLYX
$ 1,277.18
0.00%
+0.04%
+5.72%
$ 947.11K
$ 94.99K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

TON বাস্তুতন্ত্র টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
TON বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 146 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $195.22B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা TON বাস্তুতন্ত্র টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা TON বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 52.40% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে MEMES সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো TON বাস্তুতন্ত্র টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 146 TON বাস্তুতন্ত্র টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় TON বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে USDT, USDE, GRAM অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
TON বাস্তুতন্ত্র বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব TON বাস্তুতন্ত্র টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $195.22B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

TON বাস্তুতন্ত্র সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।