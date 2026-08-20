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AUTONOMOPOLY-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। AUTONO-এর মার্কেট ক্যাপ 628,680 USD। AUTONO-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!AUTONOMOPOLY-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। AUTONO-এর মার্কেট ক্যাপ 628,680 USD। AUTONO-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

AUTONO সম্পর্কে আরও

AUTONO প্রাইসের তথ্য

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AUTONOMOPOLY প্রাইস (AUTONO)

তালিকাভুক্ত নয়

1 AUTONO থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00000623
$0.00000623$0.00000623
+2.40%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
AUTONOMOPOLY (AUTONO) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:25:19 (UTC+8)

AUTONOMOPOLY-এর আজকের প্রাইস

আজ AUTONOMOPOLY (AUTONO)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.70% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান AUTONO থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি AUTONO-এর জন্য $ 0

AUTONOMOPOLY বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 628,680 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 100.00B AUTONO। গত 24 ঘণ্টায়, AUTONO এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, AUTONO গত ঘণ্টায় +0.58% এবং গত 7 দিনে -2.92% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

AUTONOMOPOLY (AUTONO) এর মার্কেট তথ্য

$ 628.68K
$ 628.68K$ 628.68K

--
----

$ 628.68K
$ 628.68K$ 628.68K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

AUTONOMOPOLY এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 628.68K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। AUTONO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 100.00B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 99999999999.99998। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 628.68K

AUTONOMOPOLY-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.58%

+0.70%

-2.92%

-2.92%

AUTONOMOPOLY (AUTONO) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, AUTONOMOPOLY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, AUTONOMOPOLY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, AUTONOMOPOLY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, AUTONOMOPOLY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.70%
30 দিন$ 0+82.94%
60 দিন$ 0-26.42%
90 দিন$ 0--

AUTONOMOPOLY এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য AUTONOMOPOLY (AUTONO) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, AUTONO এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
AUTONOMOPOLY (AUTONO) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, AUTONOMOPOLY এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে AUTONOMOPOLY এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? AUTONO এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, AUTONOMOPOLY প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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AUTONOMOPOLY সম্পর্কে

কোনটি AUTONOMOPOLY-এর বর্তমান দাম?

AUTONOMOPOLY (AUTONO) এখন Tk দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 0.70% দামের পরিবর্তন প্রতিফলিত করছে। এই লাইভ ডেটা বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলি থেকে দামের তথ্য সংযোজন করে ট্রেডারদের যেকোনো মুহূর্তে সঠিক বাজার মূল্যায়ন দেয়।

AUTONOMOPOLY তার ইকোসিস্টেমে কী ভূমিকা পালন করে?

-- নেটওয়ার্কের একটি মূল অ্যাসেট এবং Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents সেক্টরের অংশ হিসেবে, AUTONO প্রায়শই পেমেন্ট, স্টেকিং, গভর্নেন্স ভোটিং এবং তরলতার প্রণোদনা সহ অপরিহার্য ফাংশনগুলিকে চালিত করে। এর নকশা ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন বা স্মার্ট কন্ট্রাক্টগুলির কাজ করার উপায়কে প্রভাবিত করতে পারে।

আজ AUTONO কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, AUTONO ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে। উচ্চ ভলিউম সাধারণত বিনিয়োগকারীদের প্রবল আগ্রহ, স্বাস্থ্যকর তরলতা এবং ছোট ও বড় ট্রেডারদের জন্য ভালো কার্যকারিতার ইঙ্গিত দেয়।

AUTONOMOPOLY-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

আজকে প্রচলিত আছে 99999999999.99998 টোকেন, যা ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ পরিমাণ নির্ধারণ করে। প্রচলিত সরবরাহ বিনিয়োগকারীদের স্বল্পতা, মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি এবং দীর্ঘমেয়াদী টোকেন বিতরণের সম্ভাব্যতা অনুমান করতে সহায়তা করে।

AUTONO-এর বাজার মূল্য এবং র‍্যাঙ্ক কত?

AUTONOMOPOLY বর্তমানে #3185 র‍্যাঙ্কে রয়েছে এবং বাজার মূল্য হচ্ছে Tk77309818.91629869600000, যা তাকে তার সেক্টরের স্বীকৃত অ্যাসেটগুলির মধ্যে রাখে এবং বিনিয়োগকারীদের তার আপেক্ষিক আকার মাপার সহায়তা করে।

গত ২৪ ঘন্টায় AUTONOMOPOLY কীভাবে পারফর্ম করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায় তার দাম 0.70% পরিবর্তন দেখিয়েছে। স্বল্পমেয়াদী পরিবর্তন ট্রেডিং মনোভাব, তরলতার পরিবর্তন বা -- নেটওয়ার্ক সম্পর্কিত উন্নয়নের কারণে প্রভাবিত হতে পারে।

AUTONOMOPOLY একই ক্যাটাগরির অনুরূপ অ্যাসেটগুলির সাথে কীভাবে তুলনা করা যায়?

Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents সেগমেন্টের মধ্যে, AUTONO শক্তিশালী ট্রেডিং স্তর, উচ্চ তরলতা এবং তার ইকোসিস্টেমে চলমান ব্যবহারের কারণে প্রতিযোগিতামূলক কার্যকলাপ দেখায়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: AUTONOMOPOLY সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:25:19 (UTC+8)

AUTONOMOPOLY (AUTONO) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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