ATA by Virtuals প্রাইস (ATA)
ATA by Virtuals(ATA) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 112.82KUSD। ATA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ATA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ATA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, ATA by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, ATA by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, ATA by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, ATA by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+2.97%
|30 দিন
|$ 0
|-65.05%
|60 দিন
|$ 0
|-81.52%
|90 দিন
|$ 0
|--
ATA by Virtuals এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.20%
+2.97%
-32.48%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
ATA (Affiliate Targeting AI) is a blockchain-based affiliate marketing platform that combines AI-driven product recommendations with automated commission distribution. The platform utilizes AI agents specialized in different product categories to identify potential customers and provide relevant product recommendations through social media engagement. The system operates primarily through the Amazon Affiliate Program, where AI agents monitor social media activity to detect purchase signals and engage with users through personalized product suggestions. The platform implements smart contracts to handle commission distribution and token mechanics, with the $ATA token serving as the ecosystem's utility token for staking rewards and platform access. Commission earnings are automatically distributed to token stakers through smart contracts, with a portion reinvested into the platform through token buybacks.
ATA by Virtuals (ATA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ATAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 ATA থেকে VND
₫--
|1 ATA থেকে AUD
A$--
|1 ATA থেকে GBP
￡--
|1 ATA থেকে EUR
€--
|1 ATA থেকে USD
$--
|1 ATA থেকে MYR
RM--
|1 ATA থেকে TRY
₺--
|1 ATA থেকে JPY
¥--
|1 ATA থেকে ARS
ARS$--
|1 ATA থেকে RUB
₽--
|1 ATA থেকে INR
₹--
|1 ATA থেকে IDR
Rp--
|1 ATA থেকে KRW
₩--
|1 ATA থেকে PHP
₱--
|1 ATA থেকে EGP
￡E.--
|1 ATA থেকে BRL
R$--
|1 ATA থেকে CAD
C$--
|1 ATA থেকে BDT
৳--
|1 ATA থেকে NGN
₦--
|1 ATA থেকে UAH
₴--
|1 ATA থেকে VES
Bs--
|1 ATA থেকে CLP
$--
|1 ATA থেকে PKR
Rs--
|1 ATA থেকে KZT
₸--
|1 ATA থেকে THB
฿--
|1 ATA থেকে TWD
NT$--
|1 ATA থেকে AED
د.إ--
|1 ATA থেকে CHF
Fr--
|1 ATA থেকে HKD
HK$--
|1 ATA থেকে MAD
.د.م--
|1 ATA থেকে MXN
$--
|1 ATA থেকে PLN
zł--
|1 ATA থেকে RON
лв--
|1 ATA থেকে SEK
kr--
|1 ATA থেকে BGN
лв--
|1 ATA থেকে HUF
Ft--
|1 ATA থেকে CZK
Kč--
|1 ATA থেকে KWD
د.ك--
|1 ATA থেকে ILS
₪--