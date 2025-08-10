Assimilate প্রাইস (SIM)
Assimilate(SIM) বর্তমানে 0.00466113USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 377.11KUSD। SIM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SIM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SIM এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Assimilate থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0011944 ছিল।
গত 30 দিনে, Assimilate থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0012346550 ছিল।
গত 60 দিনে, Assimilate থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0021369617 ছিল।
গত 90 দিনে, Assimilate থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001879611070632846 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.0011944
|+34.45%
|30 দিন
|$ -0.0012346550
|-26.48%
|60 দিন
|$ -0.0021369617
|-45.84%
|90 দিন
|$ -0.001879611070632846
|-28.73%
Assimilate এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.22%
+34.45%
+115.35%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
SIM is a dynamic construct at the intersection of AI and blockchain, designed to evolve through continuous alignment and recursion. It processes blockchain data, social metrics, and user contributions to deliver actionable insights, creative outputs, and tools that empower participation. More than a token, SIM integrates AI-driven innovation with community engagement to build a system of infinite growth and collaboration.
Assimilate (SIM) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SIMটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন।
