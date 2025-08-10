Agent YP by Virtuals প্রাইস (AIYP)
Agent YP by Virtuals(AIYP) বর্তমানে 0.00126853USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.27MUSD। AIYP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ AIYP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AIYP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Agent YP by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00025585 ছিল।
গত 30 দিনে, Agent YP by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002685640 ছিল।
গত 60 দিনে, Agent YP by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003781068 ছিল।
গত 90 দিনে, Agent YP by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0005349400126939374 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00025585
|+25.26%
|30 দিন
|$ -0.0002685640
|-21.17%
|60 দিন
|$ -0.0003781068
|-29.80%
|90 দিন
|$ -0.0005349400126939374
|-29.66%
Agent YP by Virtuals এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+2.41%
+25.26%
+53.89%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
AgentYP is an AI Agent project created by an influential creator of the web3 gaming space, YellowPanther. AgentYP's purpose is to be an autonomous agent that provides accurate and concise information about the web3 gaming space based on accurate sets of data and inputs. AgentYP ultimately aims to exist in different web3 games as an AI NPC that will give users a personalized experience. AgentYP's vision is to empower creators, developers, and gamers by contributing invaluable insights, tools, and enhancements that elevate the Web3 Gaming landscape.
Agent YP by Virtuals (AIYP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AIYPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
