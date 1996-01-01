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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Poliqon Ekosistemi tokenləri

Poliqon Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,925.96
+0.04%
+1.32%
+1.59%
$ 232.15B
$ 77.03K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 54.31M
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,653.68
+0.02%
+0.52%
+1.16%
$ 7.52B
$ 1.34
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.744
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
5
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,921.04
0.00%
+0.01%
+1.63%
$ 4.63B
--
6
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999713
+0.02%
0.00%
+0.08%
$ 4.06B
$ 126.16M
7
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.99979
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 2.76B
$ 85.31M
8
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
9
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.339
+0.11%
-0.09%
-2.89%
$ 2.73B
$ 38.82K
10
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.389
+1.49%
+3.90%
-2.29%
$ 2.12B
$ 96.98K
11
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.51
+0.26%
+0.07%
+1.11%
$ 1.37B
$ 2.17K
12
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.08205
0.00%
-0.10%
+9.86%
$ 866.02M
$ 2.23M
13
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,245.42
+0.07%
+0.01%
+1.72%
$ 718.84M
$ 295.52K
14
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9986
0.00%
-0.01%
+0.17%
$ 493.77M
$ 5.47K
15
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7152
+0.55%
+1.22%
-0.74%
$ 460.12M
$ 88.37K
16
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,355
+0.01%
+0.00%
+1.18%
$ 417.19M
$ 12.94K
17
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,186.29
-0.01%
+0.01%
+1.70%
$ 365.07M
$ 5.93M
18
Curve
Curve
CRV
$ 0.2414
+0.54%
+0.08%
-4.86%
$ 364.92M
$ 1.41M
19
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.412
-0.21%
+0.07%
+0.79%
$ 334.28M
$ 425.80K
20
tBTC
tBTC
TBTC
$ 64,419
0.00%
+0.00%
+1.18%
$ 290.26M
$ 1.09M
21
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8342
-1.25%
+6.75%
+1.06%
$ 287.06M
$ 607.09K
22
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004784
+0.19%
+2.62%
-3.12%
$ 263.99M
$ 2.72B
23
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.3063
0.00%
+1.53%
+3.10%
$ 257.82M
$ 307.54K
24
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998907
-0.02%
0.00%
+0.05%
$ 212.40M
$ 9.99M
25
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999379
+0.01%
0.00%
+0.03%
$ 210.46M
$ 2.97M
26
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002322
0.00%
-0.30%
-0.47%
$ 203.18M
$ 65.76B
27
APE and PEPE
APE and PEPE
APEPE
$ 0.0000009559
+0.01%
+3.32%
+3.31%
$ 200.55M
$ 157.55B
28
Compound
Compound
COMP
$ 17.62
-0.51%
+0.86%
+8.97%
$ 176.10M
$ 4.28K
29
Polymarket USD
Polymarket USD
PUSD
$ 0.999742
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 174.20M
$ 22.93K
30
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
SAFO
$ 1.018
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 146.24M
--
31
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01324
0.00%
-0.38%
-3.08%
$ 143.24M
$ 4.85M
32
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001435
-1.10%
+2.27%
-5.70%
$ 138.35M
$ 60.18M
33
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06379
+0.19%
+0.81%
+0.11%
$ 126.68M
$ 865.59K
34
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1212
-0.25%
-2.81%
-3.35%
$ 121.00M
$ 748.30K
35
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.3559
+1.26%
-3.88%
-6.26%
$ 119.15M
$ 213.00K
36
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,352.12
+0.07%
-0.00%
+0.01%
$ 119.01M
$ 14.38M
37
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,917.96
-0.07%
+0.01%
+1.84%
$ 118.99M
$ 55.46K
38
$ 0.03903
+0.05%
-0.10%
-0.26%
$ 114.45M
$ 2.02M
39
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99969
-0.02%
0.00%
+0.01%
$ 111.56M
$ 3.73M
40
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07483
+0.04%
+0.57%
+1.14%
$ 102.63M
$ 2.84M
41
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1458
+0.21%
+0.21%
+2.60%
$ 96.43M
$ 364.68K
42
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,108.55
-0.05%
0.00%
+0.22%
$ 95.31M
--
43
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.208
+0.19%
-1.33%
+15.45%
$ 92.21M
$ 347.00K
44
Instadapp
Instadapp
FLUID
$ 1.1352
0.00%
-0.67%
+0.02%
$ 89.34M
$ 1.12K
45
BAT
BAT
BAT
$ 0.05911
+0.22%
-0.62%
+0.54%
$ 88.50M
$ 922.68K
46
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,200.8
-0.08%
-0.00%
+0.08%
$ 81.89M
$ 486.16
47
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,995.1
+0.20%
+3.59%
+3.09%
$ 71.45M
$ 30.27
48
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,355.03
+0.01%
-0.00%
-0.54%
$ 71.12M
$ 365.20K
49
STAU
STAU
STAU
$ 0.00705353
+0.29%
+0.00%
+9.69%
$ 70.54M
$ 406.08K
50
SNX
SNX
SNX
$ 0.1916
-0.16%
-1.24%
-3.34%
$ 65.73M
$ 292.16K

Tez-tez verilən suallar

Poliqon Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Poliqon Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 527 tokenləri və ümumi $352.55B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Poliqon Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Poliqon Ekosistemi tokenləri arasında WSDM son 24 saat ərzində 368.60% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Poliqon Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 527 Poliqon Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Poliqon Ekosistemi tokenlərinə ETH, USDC, WBTC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Poliqon Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Poliqon Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $352.55B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Poliqon Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.