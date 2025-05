YFI

Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming.

SıralamaNo.250

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)42,491.91%

Dövriyyə Təklifi33,813.28710244

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat36,646.35801769

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi93435.53362241,2021-05-12

Ən Aşağı Qiymət739.439122489,2020-07-21

İctimai BlokçeynETH

Sektor

