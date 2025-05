COMP

Compound is a protocol on the Ethereum blockchain that establishes money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand for the asset.

SıralamaNo.144

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0001%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)354.97%

Dövriyyə Təklifi9,083,004.22212197

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat10,000,000

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi911.1978339,2021-05-12

Ən Aşağı Qiymət25.546896083024585,2023-06-10

İctimai BlokçeynETH

