Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

SıralamaNo.179

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)36.87%

Dövriyyə Təklifi16,817,954.33854295

Maksimum Təklif21,000,000

Ümumi Təchizat16,817,954.33854295

Dövriyyə Faizi0.8008%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0.9534 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi250.01641845,2021-04-17

Ən Aşağı Qiymət0.3947960138320923,2016-12-28

İctimai BlokçeynDCR

