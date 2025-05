VET

Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding.

SıralamaNo.44

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0006%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.05%

Dövriyyə Təklifi85,985,041,177

Maksimum Təklif86,712,634,466

Ümumi Təchizat85,985,041,177

Dövriyyə Faizi0.9916%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.27821609,2021-04-17

Ən Aşağı Qiymət0.00167765732958,2020-03-13

İctimai BlokçeynVET

