Bu kateqoriya əvvəlcə Binance Launchpool platforması vasitəsilə paylanan tokenləri izləyir. İstifadəçilər bu yeni rəqəmsal aktivləri BNB və ya stabilkoinlər kimi mövcud kriptovalyutalarını təyin olunmuş likvidlik fondlarına qoymaqla qazanırlar. Bu tokenlərin monitorinqi investorlara Binance ekosistemi tərəfindən dəstəklənən və inkişaf etdirilən layihələrin bazar performansını və likvidliyini qiymətləndirməyə kömək edir.
Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Binance Launchpool sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.