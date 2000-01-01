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$1,000,000 TradFi Gala
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Bazar kapitallaşmasına görə ən yaxşı Binance Launchpool tokenləri

Bu kateqoriya əvvəlcə Binance Launchpool platforması vasitəsilə paylanan tokenləri izləyir. İstifadəçilər bu yeni rəqəmsal aktivləri BNB və ya stabilkoinlər kimi mövcud kriptovalyutalarını təyin olunmuş likvidlik fondlarına qoymaqla qazanırlar. Bu tokenlərin monitorinqi investorlara Binance ekosistemi tərəfindən dəstəklənən və inkişaf etdirilən layihələrin bazar performansını və likvidliyini qiymətləndirməyə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
$ 0.6578
+0.20%
+0.69%
-4.40%
$ 2.65B
$ 1.55M
2
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08399
-0.26%
+0.48%
-2.35%
$ 781.23M
$ 2.94M
3
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.316
+1.13%
-3.54%
-2.35%
$ 577.58M
$ 905.19K
4
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.4879
+0.14%
-0.02%
+28.59%
$ 429.32M
$ 4.53M
5
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0.02487
-0.08%
+1.79%
+0.72%
$ 55.26M
$ 2.61M
6
Venus
Venus
XVS
$ 2.7792
-0.15%
+1.26%
+4.02%
$ 45.61M
$ 19.48K
7
IO
IO
IO
$ 0.11487
+0.19%
+2.14%
+1.87%
$ 40.08M
$ 1.36M
8
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0003825
+0.82%
+1.30%
-1.85%
$ 38.03M
$ 174.31M
9
$ 0.005883
+0.60%
-0.46%
0.00%
$ 37.70M
$ 9.49M
10
RedStone
RedStone
RED
$ 0.08794
+1.16%
-9.58%
+2.72%
$ 36.92M
$ 1.51M
11
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0004592
+0.04%
-2.10%
-6.15%
$ 29.07M
$ 123.77M
12
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.05534
+0.14%
-0.97%
-2.89%
$ 26.23M
$ 1.08M
13
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.01985
+0.25%
-1.44%
-2.89%
$ 25.86M
$ 3.74M
14
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.22588
-1.34%
+5.62%
+106.54%
$ 23.19M
$ 6.10M
15
Renzo
Renzo
REZ
$ 0.002651
+0.57%
+0.08%
-2.96%
$ 22.72M
$ 21.30M
16
DODO
DODO
DODO
$ 0.02115
-0.42%
-5.54%
-6.04%
$ 21.14M
$ 4.51M
17
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.2933
+2.73%
+2.05%
-2.01%
$ 20.58M
$ 204.04K
18
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0.0413
+1.16%
-10.18%
-1.27%
$ 19.60M
$ 2.75M
19
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0.02039
-0.67%
-0.05%
+6.26%
$ 19.00M
$ 3.72M
20
CertiK
CertiK
CTK
$ 0.10423
+0.07%
-2.35%
-1.42%
$ 16.70M
$ 539.26K
21
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.004855
+0.74%
-1.13%
+12.62%
$ 16.55M
$ 14.24M
22
Xai
Xai
XAI
$ 0.007019
+0.16%
-3.75%
+12.37%
$ 14.67M
$ 16.51M
23
Heima
Heima
HEI
$ 0.1428
+2.10%
+9.87%
+11.16%
$ 13.96M
$ 6.20M
24
WalletConnect
WalletConnect
WCT
$ 0.03392
+0.86%
+1.47%
-2.95%
$ 13.57M
$ 2.00M
25
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.1349
-0.81%
-0.12%
+16.51%
$ 13.49M
$ 927.17K
26
OG
OG
OG
$ 2.529
-0.28%
+2.39%
+0.40%
$ 11.89M
$ 28.97K
27
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.3427
+0.11%
+0.12%
-24.01%
$ 11.36M
$ 41.00K
28
INIT
INIT
INIT
$ 0.05165
-0.06%
+0.88%
-2.52%
$ 10.18M
$ 1.10M
29
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0.001264
+0.16%
+0.88%
-5.53%
$ 9.10M
$ 41.81M
30
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.001326
-0.41%
-4.14%
-12.53%
$ 8.99M
$ 51.41M
31
Maverick Protocol
Maverick Protocol
MAV
$ 0.009286
+1.27%
+0.17%
+2.46%
$ 8.63M
$ 6.32M
32
Bella
Bella
BEL
$ 0.10527
+0.21%
-0.59%
-0.52%
$ 8.42M
$ 558.68K
33
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan Token
SANTOS
$ 0.4744
-0.38%
+1.87%
-0.34%
$ 7.62M
$ 154.34K
34
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
$ 0.4711
-0.19%
+1.79%
-4.81%
$ 7.60M
$ 125.28K
35
AS Roma
AS Roma
ASR
$ 0.8456
+0.11%
+2.28%
-1.32%
$ 7.33M
$ 70.86K
36
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.002983
+1.05%
-0.60%
-4.56%
$ 7.07M
$ 18.97M
37
Hashflow
Hashflow
HFT
$ 0.00647
+3.19%
-11.20%
-20.94%
$ 5.40M
$ 11.93M
38
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0.01316
+0.46%
-0.68%
-4.07%
$ 5.34M
$ 5.41M
39
Juventus
Juventus
JUV
$ 0.3047
+0.10%
+3.18%
-0.75%
$ 4.76M
$ 205.81K
40
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3514
-0.59%
+1.88%
-2.52%
$ 4.76M
$ 183.64K
41
Scroll
Scroll
SCR
$ 0.01954
+0.26%
-0.41%
-3.88%
$ 3.71M
$ 3.47M
42
Highstreet
Highstreet
HIGH
$ 0.02044
+0.25%
+1.14%
+0.74%
$ 1.97M
$ 2.73M
43
Reef
Reef
REEF
$ 0.00005122
-0.98%
-1.65%
-2.95%
$ 1.86M
$ 1.08B
44
DAR Open Network
DAR Open Network
D
$ 0.001969
-1.04%
-14.68%
-2.55%
$ 1.42M
$ 27.26M
45
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.007855
-0.20%
+11.65%
-1.06%
$ 1.19M
$ 383.79K
46
Automata
Automata
ATA
$ 0.00095362
-6.84%
+1.03%
+80.71%
$ 926.23K
$ 410.21K
47
Radiant Capital
Radiant Capital
RDNT
$ 0.00045671
-1.55%
+0.17%
+14.07%
$ 656.47K
$ 175.93K
48
Stella
Stella
ALPHA
$ 0.00040762
+0.02%
+0.03%
+1.75%
$ 402.31K
$ 1.24K
49
Flamingo Finance
Flamingo Finance
FLM
$ 0.00053932
0.00%
--
0.00%
$ 307.28K
$ 47.19K
50
Mobox
Mobox
MBOX
$ 0.0005459
-0.11%
-2.28%
-7.51%
$ 299.54K
$ 99.53M

Tez-tez verilən suallar

Binance Launchpool kriptovalyuta kateqoriyası nədir?
Binance Launchpool kateqoriyası digər konkret kriptovalyutalara steykinq qoyduqları üçün mükafat olaraq Binance birja platforması vasitəsilə istifadəçilərə paylanan rəqəmsal aktivləri izləyir.
İstifadəçilər Binance Launchpool vasitəsilə buraxılan yeni tokenləri necə əldə edirlər?
İstifadəçilər mövcud aktivlərini, adətən BNB və ya FDUSD kimi stabilkoinləri konkret bir farminq dövrü üçün Binance platformasında təyin olunmuş likvidlik fondlarına müvəqqəti olaraq bağlayaraq (steykinq) yeni tokenlər əldə edirlər.
Niyə Binance Launchpool tokenləri listinqdən sonra tez-tez yüksək treydinq həcmləri ilə qarşılaşır?
Binance Launchpool tokenləri yüksək treydinq həcmlərinə malikdir, çünki onlar dərhal dünyanın ən böyük kriptovalyuta birjasında siyahıya alınır və bu da onlara dərhal böyük qlobal likvidliyə və milyonlarla aktiv treyderə çıxış imkanı verir.
Binance Launchpool layihələri istifadəçilərə təklif edilməzdən əvvəl təhlükəsizlik yoxlamalarından keçir?
Bəli, Binance Launchpool-a daxil olan layihələr fərdi investorlara təqdim edilməzdən əvvəl birja tərəfindən ümumiyyətlə ciddi texniki təhlükəsizlik yoxlamalarından və əsaslı risk yoxlamalarından keçir.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Binance Launchpool sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.