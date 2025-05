BEL

Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease.

SıralamaNo.767

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)7.04%

Dövriyyə Təklifi80,000,000

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat100,000,000

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2020-09-09 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0.75 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi10.0337760204,2020-09-15

Ən Aşağı Qiymət0.22109862639902686,2022-05-12

İctimai BlokçeynETH

Sektor

Sosial Media

