BIO

BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science.

AdBIO

SıralamaNo.254

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)1.25%

Dövriyyə Təklifi2,157,585,725.91

Maksimum Təklif3,320,000,000

Ümumi Təchizat3,320,000,000

Dövriyyə Faizi0.6498%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.922573910059997,2025-01-03

Ən Aşağı Qiymət0.04074391154989823,2025-04-16

İctimai BlokçeynETH

TəqdimatBIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.