My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends.

SıralamaNo.570

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)7.40%

Dövriyyə Təklifi100,000,000

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat100,000,000

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi42.55032036,2021-03-15

Ən Aşağı Qiymət0.3288397607327407,2025-04-07

İctimai BlokçeynETH

Sektor

Sosial Media

