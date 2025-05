CYBER

CyberConnect is a web3 social network that enables developers to create social applications empowering users to own their digital identity, content, connections, and interactions.

SıralamaNo.483

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)33.40%

Dövriyyə Təklifi43,976,450

Maksimum Təklif100,000,000

Ümumi Təchizat100,000,000

Dövriyyə Faizi0.4397%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi15.990044214108426,2023-09-01

Ən Aşağı Qiymət0.8991445675485243,2025-04-07

İctimai BlokçeynETH

Sektor

Sosial Media

