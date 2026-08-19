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Bugünkü canlı Juventus qiyməti 0,3045 AZN təşkil edir.JUV bazar həddi 4.753.990,416 AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində JUV - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı Juventus qiyməti 0,3045 AZN təşkil edir.JUV bazar həddi 4.753.990,416 AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində JUV - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!

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Juventus qiyməti(JUV)

1 JUV / AZN Canlı Qiyməti:

₼0,51765
₼0,51765₼0,51765
-0,35%1D
AZN
Juventus (JUV) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 13:19:05 (UTC+8)

Juventus bugünkü qiyməti

Bu gün canlı Juventus (JUV) qiyməti son 24 saat ərzində olan 0,35% dəyişkənlik ilə ₼ 0,3045 təşkil edir. Cari JUV - AZN konvertasiya dərəcəsi JUV üzrə ₼ 0,3045 təşkil edir.

Juventus hazırda ₼ 4,75M bazar kapitallaşması ilə #1183 sıradadır və 15,61M JUV dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində JUV bazar aktivliyini əks etdirən ₼ 0,2922 (aşağı) və ₼ 0,321 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi ₼ 64,779096445, ən aşağı isə ₼ 0,53973775096355378 təşkil edir.

Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində JUV son bir saatda +1,80% və son 7 gündə -1,37% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi ₼ 61,50K səviyyəsinə çatıb.

Juventus (JUV) Bazar Məlumatları

No.1183

₼ 4,75M
₼ 4,75M₼ 4,75M

₼ 61,50K
₼ 61,50K₼ 61,50K

₼ 6,08M
₼ 6,08M₼ 6,08M

15,61M
15,61M 15,61M

19.956.000
19.956.000 19.956.000

19.956.000
19.956.000 19.956.000

78,23%

CHZ

Juventus üzrə cari Bazar Dəyəri ₼ 4,75M və 24 saatlıq ticarət həcmi ₼ 61,50K təşkil edir. JUV üzrə dövriyyədə olan təklif 15,61M, ümumi təklif isə 19956000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) ₼ 6,08M təşkil edir.

Juventus qiymət tarixçəsi AZN

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
₼ 0,2922
₼ 0,2922₼ 0,2922
24 saat Aşağı
₼ 0,321
₼ 0,321₼ 0,321
24 saat Yüksək

₼ 0,2922
₼ 0,2922₼ 0,2922

₼ 0,321
₼ 0,321₼ 0,321

₼ 64,779096445
₼ 64,779096445₼ 64,779096445

₼ 0,53973775096355378
₼ 0,53973775096355378₼ 0,53973775096355378

+1,80%

-0,35%

-1,37%

-1,37%

Juventus (JUV) Qiymət Tarixçəsi AZN

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Juventus qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (AZN)Dəyişiklik (%)
Bu gün₼ -0,001818-0,35%
30 Gün₼ -0,0183-5,67%
60 Gün₼ -0,0404-11,72%
90 Gün₼ -0,1282-29,63%
Bugünkü Juventus Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün JUV ₼ -0,001818 (-0,35%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Juventus 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət ₼ -0,0183 (-5,67%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Juventus 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə JUV ₼ -0,0404 (-11,72%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Juventus 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət ₼ -0,1282 (-29,63%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Juventus (JUV) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Juventus Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Juventus üzrə Qiymət proqnozu

2030-cu il üçün Juventus (JUV) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, JUV üçün 2030-cu il hədəf qiyməti ₼ -- və artım faizi 0,00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün Juventus (JUV) qiymət proqnozu

2040-cı ildə Juventus qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti ₼ -- səviyyəsinə çata bilər.

MEXC alətləri
Real vaxt rejimli vəziyyət proqnozları və daha fərdiləşdirilmiş təhlil üçün istifadəçilər MEXC-nin Qiymət Proqnozu Alətindən və AI Bazar analizindən istifadə edə bilərlər.
Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın.
2026–2027 ilində Juventus qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? Juventus Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə JUV qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.

Azərbaycan ərazisində Juventus almaq və investisiya qoymaq qaydası

Juventus ilə başlamağa hazırsınız? MEXC-də JUV almaq tez baş tutur və yeni başlayanlar üçün əlverişlidir. İlk alışınızı etdikdən sonra dərhal treydinqə başlaya bilərsiniz. Daha çox məlumat əldə etmək üçün Juventus almaq qaydası ilə bağlı tam təlimata nəzər salın. Aşağıda Juventus (JUV) alış səyahətinizə başlamağınıza kömək edəcək 5 addımlı qısa icmal verilmişdir.

1-ci Addım

Hesab Yaradın və KYC Təsdiqləməsini Tamamlayın.

İlk olaraq, MEXC-də hesab yaradın və KYC təsdiqləməsini tamamlayın. Bunu MEXC-in rəsmi veb-saytında və ya MEXC Tətbiqi vasitəsilə telefon nömrəniz və ya e-poçt ünvanınızla edə bilərsiniz.
2-ci Addım

Pul Kisənizə USDT, USDC və ya USDE Əlavə Edin.

USDT, USDC və USDE MEXC-də ticarəti asanlaşdırır. USDT, USDC və USDE-ni bank transferi, OTC və ya P2P ticarət vasitəsilə ala bilərsiniz.
3-cü Addım

Spot Ticarət Səhifəsinə Keçin.

MEXC veb-saytında yuxarı paneldə Spot bölməsinə klikləyin və istədiyiniz tokenləri axtarın.
4-cü Addım

Tokenlərinizi Seçin

Mövcud -- ədəddən çox token ilə Bitcoin, Ethereum və trend olan tokenləri asanlıqla ala bilərsiniz.
5-ci Addım

Satınalmanızı Tamamlayın

Tokenlərin məbləğini və ya yerli valyutanızdakı ekvivalentini daxil edin. Alın seçiminə kliklədikdən sonra Juventus dərhal pul kisənizə köçürüləcək.
Necə Juventus (JUV) Alınır Təlimatı

Juventus ilə edə biləcəkləriniz

Juventus sahibliyi sizə sadəcə alış və saxlama baxımından daha çox fürsətdən yararlanmağa imkan verir. Siz yüzlərlə bazarda BTC ticarəti edə, elastik steykinq və əmanət məhsulları vasitəsilə passiv mükafatlar qazana və ya aktivlərinizi artırmaq üçün peşəkar treydinq alətlərindən istifadə edə bilərsiniz. İstər başlanğıc, istərsə də peşəkar, təcrübəli investor olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC kriptovalyuta potensialınızı maksimum dərəcədə artırmağı asanlaşdırır. Aşağıda Bitcoin tokenlərinizdən maksimum yararlana biləcəyiniz ən yaxşı dörd yol verilmişdir

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MEXC-də Juventus (JUV) almaq pulunuz üzrə daha yüksək dəyər deməkdir. Bazarda ən aşağı komissiyaya malik kriptovalyuta platformalarından biri olan MEXC ilk ticarətiniz üzrə xərcləri azaltmağa kömək edir.

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Juventus (JUV) Nədir?

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once in a lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.

Juventus Mənbəyi

Juventus haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Juventus Veb-saytı
Block Explorer

Kateqoriya :

Base EcosystemBinance LaunchpoolChiliz Ecosystem

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Juventus Haqqında Digər Suallar

Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 13:19:05 (UTC+8)

Juventus (JUV) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
02-11 14:20:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir

Juventus haqqında daha çox məlumat əldə edin

JUV USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli JUV uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də JUV USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də Juventus (JUV) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Juventus qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
JUV/USDT
₼0,51918
₼0,51918₼0,51918
-0,09%
204.25K (USDT)

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Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

JUV / AZN Kalkulyatoru

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AZN
AZN

1 JUV = 0,51765 AZN