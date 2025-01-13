سعر Wiz (WIZ)
سعر Wiz (WIZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.74K. يتم تحديث سعر WIZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wiz الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.33
- تغيير سعر Wiz خلال اليوم هو +1.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WIZ مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WIZ.
خلال اليوم، كان سعر Wiz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wiz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wiz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wiz مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.49%
|30 يوم
|$ 0
|-52.60%
|60 يوم
|$ 0
|-89.16%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wiz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.04%
+1.49%
-13.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wiz is a community managed (CTO) meme coin/token on the Solana network. Wiz was launched on October 26, 2024 on pump.fun. Wiz is the most magical dog on Solana and it was deployed by the Moodeng Dev. Wiz's Liquidity Pool (LP) is locked on the Raydium decentralized exchange. Wiz can be traded on Raydium as well as Solana aggregators such as Jupiter. Wiz has a fixed supply of 999,993,741 tokens.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 WIZ إلى AUD
A$--
|1 WIZ إلى GBP
￡--
|1 WIZ إلى EUR
€--
|1 WIZ إلى USD
$--
|1 WIZ إلى MYR
RM--
|1 WIZ إلى TRY
₺--
|1 WIZ إلى JPY
¥--
|1 WIZ إلى RUB
₽--
|1 WIZ إلى INR
₹--
|1 WIZ إلى IDR
Rp--
|1 WIZ إلى PHP
₱--
|1 WIZ إلى EGP
￡E.--
|1 WIZ إلى BRL
R$--
|1 WIZ إلى CAD
C$--
|1 WIZ إلى BDT
৳--
|1 WIZ إلى NGN
₦--
|1 WIZ إلى UAH
₴--
|1 WIZ إلى VES
Bs--
|1 WIZ إلى PKR
Rs--
|1 WIZ إلى KZT
₸--
|1 WIZ إلى THB
฿--
|1 WIZ إلى TWD
NT$--
|1 WIZ إلى CHF
Fr--
|1 WIZ إلى HKD
HK$--
|1 WIZ إلى MAD
.د.م--