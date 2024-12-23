سعر THREE ($THREE)
سعر THREE ($THREE) المباشر لليوم هو USD 0.04394812. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.39M. يتم تحديث سعر $THREE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق THREE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 98.23K
- تغيير سعر THREE خلال اليوم هو +0.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر THREE مقابل USD هو $ +0.00034863 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر THREE مقابل USD هو $ -0.0200144836 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر THREE مقابل USD هو $ -0.0190138332 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر THREE مقابل USD هو $ -0.08648227943762447 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00034863
|+0.80%
|30 يوم
|$ -0.0200144836
|-45.54%
|60 يوم
|$ -0.0190138332
|-43.26%
|90 يوم
|$ -0.08648227943762447
|-66.30%
اكتشف أحدث تحليلات سعر THREE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+7.21%
+0.80%
-28.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fraud-resistant cryptocurrency-based eCommerce tools designed to make crypto the worldwide form of payment. ZKi3s enable on-chain reputations without KYC, Tri-Proof Smart Contracts combat fraudulent activity, and 3Pay offers decentralised, private payment systems. Three Protocol's vision is centered around creating scalable, private, and secure online commerce. Our decentralised marketplaces, including Jobs3, are transforming the future of eCommerce.
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