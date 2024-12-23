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سعر Tarot (TAROT) المباشر لليوم هو USD 0.223514 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.67M . يتم تحديث سعر TAROT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tarot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 144.00K - تغيير سعر Tarot خلال اليوم هو -3.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 65.61M

أداء سعر Tarot (TAROT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tarot مقابل USD هو $ -0.0081725146547741 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tarot مقابل USD هو $ +0.0486654126 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tarot مقابل USD هو $ -0.0238409419 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tarot مقابل USD هو $ -0.04574363342504894 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0081725146547741 -3.52% 30 يوم $ +0.0486654126 +21.77% 60 يوم $ -0.0238409419 -10.66% 90 يوم $ -0.04574363342504894 -16.98%

تحليل سعر Tarot (TAROT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tarot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.221807$ 0.221807 $ 0.221807 24 ساعة مرتفع $ 0.233588$ 0.233588 $ 0.233588 عالية طوال الوقت $ 0.333622$ 0.333622 $ 0.333622 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) -3.52% تغير السعر (7 أيام) -25.57%

معلومات سوق Tarot (TAROT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: