سعر Targon (SN4)
سعر Targon (SN4) المباشر لليوم هو USD 28.57. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.23M. يتم تحديث سعر SN4 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Targon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Targon خلال اليوم هو -3.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.27M
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خلال اليوم، كان سعر Targon مقابل USD هو $ -1.13242354755319 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Targon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Targon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Targon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.13242354755319
|-3.81%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Targon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
-3.81%
-23.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Targon is a decentalized, frontier AI lab
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