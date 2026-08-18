سعر Taker Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Taker Protocol (TAKER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 11.87% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TAKER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TAKER.

يحتل Taker Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,002.13، مع عرض متداول قدره 170.01M TAKER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TAKER بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.077041، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TAKER بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-4.39% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Taker Protocol (TAKER)

القيمة السوقية $ 13.00K$ 13.00K $ 13.00K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 76.48K$ 76.48K $ 76.48K إمداد دورة التداول 170.01M 170.01M 170.01M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Taker Protocol هي $ 13.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TAKER يبلغ 170.01M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 76.48K.