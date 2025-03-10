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سعر Styro Steve (SS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 47.63K . يتم تحديث سعر SS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Styro Steve الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 643.68 - تغيير سعر Styro Steve خلال اليوم هو -11.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M

أداء سعر Styro Steve (SS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Styro Steve مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Styro Steve مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Styro Steve مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Styro Steve مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -11.76% 30 يوم $ 0 -81.87% 60 يوم $ 0 -95.48% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Styro Steve (SS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Styro Steve: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01499916$ 0.01499916 $ 0.01499916 تغير السعر (1 ساعة) -0.62% تغير السعر (1يوم) -11.76% تغير السعر (7 أيام) -54.83%

معلومات سوق Styro Steve (SS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: