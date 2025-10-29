معلومات سعر sis (SIS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +9.81% تغير السعر (7 أيام) +9.81%

سعر sis (SIS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SIS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSIS على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SIS -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +9.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق sis (SIS)

القيمة السوقية $ 6.04K$ 6.04K $ 6.04K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.04K$ 6.04K $ 6.04K إمداد دورة التداول 999.14M 999.14M 999.14M إجمالي العرض 999,135,772.14741 999,135,772.14741 999,135,772.14741

القيمة السوقية الحالية لـ sis هي $ 6.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SIS يبلغ 999.14M، مع إجمالي عرض 999135772.14741. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.04K.