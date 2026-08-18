سعر Silverback اليوم

السعر المباشر لمشروع Silverback (BACK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BACK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BACK.

يحتل Silverback حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,179.9، مع عرض متداول قدره 498.86M BACK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BACK بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BACK بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Silverback (BACK)

القيمة السوقية $ 10.18K$ 10.18K $ 10.18K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.41K$ 20.41K $ 20.41K إمداد دورة التداول 498.86M 498.86M 498.86M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Silverback هي $ 10.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BACK يبلغ 498.86M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.41K.