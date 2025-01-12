سعر SHELL (SS20)
سعر SHELL (SS20) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 47.77K. يتم تحديث سعر SS20 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SHELL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.83K
- تغيير سعر SHELL خلال اليوم هو +10.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SS20 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SS20.
خلال اليوم، كان سعر SHELL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SHELL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SHELL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SHELL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+10.49%
|30 يوم
|$ 0
|-49.76%
|60 يوم
|$ 0
|-51.61%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SHELL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.30%
+10.49%
-11.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SHELL is building a cross-chain protocol to connect the solana and the bitcoin ecosystems
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SS20 إلى AUD
A$--
|1 SS20 إلى GBP
￡--
|1 SS20 إلى EUR
€--
|1 SS20 إلى USD
$--
|1 SS20 إلى MYR
RM--
|1 SS20 إلى TRY
₺--
|1 SS20 إلى JPY
¥--
|1 SS20 إلى RUB
₽--
|1 SS20 إلى INR
₹--
|1 SS20 إلى IDR
Rp--
|1 SS20 إلى PHP
₱--
|1 SS20 إلى EGP
￡E.--
|1 SS20 إلى BRL
R$--
|1 SS20 إلى CAD
C$--
|1 SS20 إلى BDT
৳--
|1 SS20 إلى NGN
₦--
|1 SS20 إلى UAH
₴--
|1 SS20 إلى VES
Bs--
|1 SS20 إلى PKR
Rs--
|1 SS20 إلى KZT
₸--
|1 SS20 إلى THB
฿--
|1 SS20 إلى TWD
NT$--
|1 SS20 إلى CHF
Fr--
|1 SS20 إلى HKD
HK$--
|1 SS20 إلى MAD
.د.م--