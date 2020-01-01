توكنوميكس MyShell Token (SHELL)
معلومات MyShell Token (SHELL)
MyShell هي طبقة مستهلك للذكاء الاصطناعي يمكن للجميع من خلالها بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي ومشاركتهم وامتلاكهم. يربط الفريق بين الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل من خلال الأطر الوكيلة والنماذج مفتوحة المصدر ومجتمع منشئي الذكاء الاصطناعي. كما يوفر MyShell للمستخدمين الترفيه والفائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع منحهم ملكية مشتركة.
توكنوميكس MyShell Token (SHELL) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MyShell Token (SHELL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس MyShell Token (SHELL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس MyShell Token (SHELL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن SHELL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SHELL التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SHELL، استكشف السعر المباشر لتوكن SHELL!
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تاريخ سعر MyShell Token (SHELL)
يساعد تحليل تاريخ أسعار SHELL المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني.
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توكنوميكس في هذه الصفحة مأخوذة من مصادر خارجية. لا تضمن MEXC دقتها. يُرجى إجراء بحث شامل قبل الاستثمار.
شراء MyShell Token (SHELL)
المبلغ
1 SHELL = 0.1603 USD