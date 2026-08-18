سعر Rocket Frog اليوم

السعر المباشر لمشروع Rocket Frog (HOPPY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.96% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HOPPY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HOPPY.

يحتل Rocket Frog حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,271.85، مع عرض متداول قدره 999.00M HOPPY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HOPPY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HOPPY بمقدار +0.27% خلال الساعة الماضية و+1.89% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Rocket Frog (HOPPY)

القيمة السوقية $ 19.27K$ 19.27K $ 19.27K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.27K$ 19.27K $ 19.27K إمداد دورة التداول 999.00M 999.00M 999.00M إجمالي العرض 998,997,362.180118 998,997,362.180118 998,997,362.180118

القيمة السوقية الحالية لـ Rocket Frog هي $ 19.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HOPPY يبلغ 999.00M، مع إجمالي عرض 998997362.180118. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.27K.