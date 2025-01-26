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سعر PlayFi Studio (PLAYFI) المباشر لليوم هو USD 0.02172629 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PLAYFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PlayFi Studio الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 231.69 - تغيير سعر PlayFi Studio خلال اليوم هو -0.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر PlayFi Studio (PLAYFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PlayFi Studio مقابل USD هو $ -0.00013754866909161 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PlayFi Studio مقابل USD هو $ +0.0049630102 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PlayFi Studio مقابل USD هو $ -0.0031441569 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PlayFi Studio مقابل USD هو $ -0.0005004521281233 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00013754866909161 -0.62% 30 يوم $ +0.0049630102 +22.84% 60 يوم $ -0.0031441569 -14.47% 90 يوم $ -0.0005004521281233 -2.25%

تحليل سعر PlayFi Studio (PLAYFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PlayFi Studio: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02144873$ 0.02144873 $ 0.02144873 24 ساعة مرتفع $ 0.02186384$ 0.02186384 $ 0.02186384 عالية طوال الوقت $ 0.073228$ 0.073228 $ 0.073228 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.62% تغير السعر (7 أيام) -34.76%

معلومات سوق PlayFi Studio (PLAYFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: